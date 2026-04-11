Yerry Mina, vital para salvar del descenso al Cagliari

Con el colombiano Yerry Mina a bordo, Cagliari venció por la mínima diferencia al Cremonese y se aleja del descenso.

Yerry Mina con Cagliari | Enrico Locci/Getty Images.

Se disputó la jornada 32 de la Serie A y un colombiano volvió a ser protagonista. El Cagliari del colombiano Yerry Mina recibió en su casa, el Unipol Domus, al Cremonese. Un duelo clave para lo que significará el descenso en la próxima temporada donde Lecce, Hellas Verona, Pisa y Fiorentina, junto a los dos en contienda definen quienes dejan y quedan en la máxima categoría del fútbol italiano.

Al final con un solitario gol de Sebastiano Esposito, los dirigidos por Fabio Pisacane se quedaron con los tres puntos y tomaron una ligero respire en cuanto al descenso se refiere. Actualmente, los tres equipos que están en la zona roja son Pisa y Hellas Verona, con 18 puntos, y Lecce con 27 unidades.

Con esta victoria, el equipo que tiene como pilar fundamental de su defensa a Yerry Mina llegó a 33 puntos y se ubica en la decimoquinta casilla de la tabla de posiciones de la Serie A. Con seis puntos de ventaja, esperando a lo que pase con Lecce en esta jornada, los rojos y azules respiran con un poco más de tranquilidad.

Así le fue a Yerry Mina ante Cremonese

Yerry Mina fue titular y disputó la totalidad del partido entre Cagliari y Cremonese por la fecha 32 de la Serie A. El colombiano volvió a cumplir con una muy buena presentación en defensa y no deja de estar en el radar de Néstor Lorenzo para ser parte de Colombia en el Mundial 2026.

Dos remates, 17 de 21 pases acertados, cinco pases en el último tercio, tres de seis pases largos completados, tres despejeS, dos intercepciones y tres recuperaciones, fueron los números del zaguero colombiano. Datos y estadísticas que lo dejaron como el defensor con mejor calificación de todo el encuentro.

A sus 31 años, Yerry Mina acumula 21 apariciones en 32 partidos del campeonato italiano y se ha reportado con una anotación. Además, es considerado uno de los capitanes de su equipo. El ex Barcelona ha mostrado un alza interesante en su nivel después de no haber sido convocado a la Selección Colombia para los amistosos ante Croacia y Francia.

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