Jardine calienta el Nashville SC vs América de la Concachampions: “Es un cruce adelantado”

El América visitará el Geodis Park para enfrentar el Nashville este próximo martes 7 de abril en el inicio de los cuartos de final de la Concachampions

Jardine habla del América en la Concachampions | Imago7

El estratega del Club América no se guardó elogios para el líder de la MLS y aseguró que la serie ante el equipo de Tennessee tiene tintes de final anticipada.

El Club América ya se encuentra en territorio estadounidense para encarar uno de los compromisos más bravos en lo que va del semestre. Tras el sabor agridulce que dejó el empate 1-1 frente a Santos Laguna en la Liga MX, donde las Águilas se mantienen en la sexta posición con 18 puntos, André Jardine compareció ante los medios con un mensaje de máximo respeto hacia su próximo rival: el Nashville SC.

Una final antes de tiempo

Para el técnico brasileño, el cruce de ida en la Concacaf Champions Cup no es un trámite más. Nashville llega como el actual ‘capo’ de la Conferencia Este de la MLS, un dato que no pasa desapercibido en el Nido.

“Es un partido que podría ser una final. Un cruce adelantado. Quien mire verá un gran juego”, sentenció Jardine, reconociendo que enfrentan a un rival que vive un semestre de ensueño y que peleará por el título en Estados Unidos.

Resiliencia ante el “hospital azulcrema”

Pese a la magnitud del encuentro, el América llega mermado. Las bajas de Víctor Dávila (rodilla) y la ‘rara’ lesión de Luis Malagón han condicionado el parado táctico.

Además, el cuerpo técnico mantiene bajo observación a Borja, Zendejas y al “Chiquito” Sánchez para determinar si podrán ver acción mañana.

Sin embargo, Jardine fue tajante al restarle peso a las ausencias: “En América no lamentas a los que no están. La directiva hizo un elenco para afrontar esto”.

El factor Veiga: ADN sudamericano

Por su parte, Raphael Veiga aportó la perspectiva del jugador que sabe lo que es la presión internacional. El mediapunta comparó el nivel de estos duelos con la Copa Libertadores, advirtiendo que la clave estará en la madurez emocional.

“En Brasil también es así; cuando enfrentamos equipos sudamericanos es un partido muy disputado, de muchos duelos. Tenemos que tener mucha cabeza fría y sabiduría para competir”, afirmó el refuerzo brasileño, quien asegura sentirse cada vez mejor físicamente tras su proceso de adaptación a la altitud de la Ciudad de México.

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