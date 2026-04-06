Guastatoya vs Achuapa, en vivo: transmisión de la Liga de Guatemala 2026

Sigue la transmisión en vivo del partido entre Guastatoya y Achuapa por la jornada 18 del Torneo Clausura de Guatemala.

¡Bienvenidos a la transmisión del partido entre Guastatoya y Achuapa! Este lunes 6 de abril se enfrentan por la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala en el estadio David Cordón Hichos. El duelo pone cara a cara a dos equipos que necesitan puntos en el tramo final del campeonato. El antecedente más reciente fue el 17 de febrero, con triunfo de Achuapa por 1-0.

Guastatoya llega tras una derrota por 1-0 ante Malacateco en la jornada anterior. El equipo suma 21 puntos y ha alternado resultados en sus últimas presentaciones. La situación en la tabla lo obliga a sumar para tomar distancia de la zona baja. En condición de local, buscará hacerse fuerte y volver al triunfo.

Achuapa, por su lado, viene de caer 2-1 frente a Municipal y atraviesa un momento complejo en el torneo. Con 15 puntos, se ubica en la última posición y arrastra varias jornadas sin ganar. El equipo intentará cambiar la dinámica y sumar fuera de casa para mantenerse en la pelea en esta recta final.

¿A qué hora inicia la transmisión del Guastatoya vs Achuapa hoy lunes 6 de abril?

El encuentro entre Guastatoya y Achuapa está programado para el lunes 6 de abril a las 19:00 horas y se disputará en el estadio David Cordón Hichos.

Guastatoya vs Achuapa: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de la jornada 18 del Clausura 2026 de Guatemala?

Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de las plataformas de Claro Sports (solo para miembros).

Alineaciones confirmadas del Guastatoya vs Achuapa: ¿Cómo juegan el partido de hoy?

Ni Guastatoya ni Achuapa tendrán jugadores suspendidos para este duelo de la fecha 18 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Pablo Centrone y Álvaro García no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Guastatoya : Rubén Escobar, Joshua Ubico, Emanuel Yori, Carlos Alvarado, Víctor Armas, Yordin Hernández, Marlon Sequén, José Almanza, Nelson García, Keyshwen Arboine, Víctor Ávalos DT : Pablo Centrone

: Rubén Escobar, Joshua Ubico, Emanuel Yori, Carlos Alvarado, Víctor Armas, Yordin Hernández, Marlon Sequén, José Almanza, Nelson García, Keyshwen Arboine, Víctor Ávalos : Pablo Centrone Achuapa: Ederson Cabezas, Randall Corado, Yeison Carabali, Dayron Suazo, Kevin Núñez, Isaías de León, Carlos Santos, Carlos Mejía, Alexis Matta, Jomal Williams, Erick Sánchez DT: Álvaro García

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