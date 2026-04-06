¿Gabriela Jaquez a la WNBA? Su actuación en la final de la NCAA se lleva los elogidos de Caitlin Clark, Magic Johnson…

El mundo del baloncesto se rinde ante la actuación de la seleccionada mexicana en la final, en lo que fue su último partido en la NCAA

Gabriela Jaquez | Thien-An Truong/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Las UCLA Bruins ganaron su primer campeonato nacional del baloncesto femenil de la NCAA, al vencer a 79-51 a South Carolina en la final en Phoenix, con una actuación histórica de la mexicana Gabriela Jaquez, quien estuvo en boca de todos.

La seleccionada mexicana terminó la final con 21 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, un 20-10-5 que solo otras cuatro jugadoras en la historia del March Madness femenil consiguieron en el partido por el campeonato nacional (1991 Dawn Staley, 1998 Chamique Holdsclaw, 2016 Brianna Stewart y 2025 Sarah Strong). Si sumamos que Gabriel robó un balón y no cometió una sola pérdida, en todos los niveles del baloncesto, solo un tal LeBron James consiguió cifras similares en un partido en que se definió el campeonato (en el Juego 6 de las Finales del 2020, Miami vs Lakers).

Además de la producción ofensiva, Gabriela fue clave en limitar en defensa a dos estrellas del Final Four. En semifinales marcó a Madison Booker de Texas, elegida All America y que promediaba 22.5 puntos, fue limitada a 6 puntos y 3 de 23 de campo. Ante South Carolina, Raven Johnson anotó apenas 3 puntos.

Los elogios no pararon para Gabriela, incluyendo de figuras como Caitlin Clark, la jugadora más famosa del mundo, elogió el partido de la mexicana en X: “Jaquez está desatada”, publicó la Novata del Año de la WNBA en 2024.

Magic Johnson, una de las más grandes leyendas deportivas de Los Angeles, reconoció a todo el equipo y a la mexicana: “Quiero felicitar a las campeonas nacionales del baloncesto NCAA femenil, las UCLA Bruins. Sacaron de la cancha a South Carolina y dominaron de inicio a fin. Las Bruins tuvieron cinco jugadoras en doble dígito: Lauren Betts con 14, Gianna Kneepkens con 15 , Gabriela Jacquez con 21, Kiki Rice con 10 y Charlisse Leger-Walker terminó con 10″.

Robert Griffin III, ganador del Trofeo Heisman en 2011 y comentarista deportivo, dio un gran elogio al juego de la mexicana: “Gabriela Jaquez es el tipo de jugadora que cada entrenador quiere en su equipo de básquetbol. Hace todas las jugadas de esfuerzo, no se queja, tiene un elevado IQ y es versátil. Fue además una atleta de dos deportes, al jugar softbol con UCLA”.

Durante la transmisión alternativa de ESPN de la final, la cuatro veces campeona de la WNBA y bicampeona olímpica, Chelsea Gray, elogió en repetidas ocasiones su actuación: “Jaquez pareciera estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Entiende que esas jugadas de esfuerzo hacen la diferencia”.

El campeonato de UCLA es la portada del número 261 de la revista SLAM, en la que Gabriela aparece junto a Lauren Betts.

¿Jugará Gabriela Jaquez en la WNBA?

La final de la NCAA fue el último partido de Gabriela Jaquez en UCLA, despidiéndose como campeona y como la jugadora con más victorias en la historia de las Bruins. Termina su carrera con promedios 9.9 puntos, 5.0 rebotes, 1.6 asistencias, tirando 34.1% de triples. Fue titular sus últimos dos años y la 25/26 fue su mejor temporada en Westwood, promediando 13.5 puntos, 5.5 rebotes, 2-1 asistencias, 1.1 robos y 39% de triples.

Gabriela es considerada la prospecto número 15 para el Draft 2026 de la WNBA, según ESPN. En el último Mock Draft de CBS Sports, le colocan en el puesto 12 a las Connecticut Sun

En las redes sociales,muchos aficionados del Indiana Fever se sumaron a los elogios a Gabriela Jaquez y piden al equipo que sea la nueva compañera de Caitlin Clark. Holly Rowe, quien hizo la presentación del trofeo, publicó en X que su juego le recuerda a Lexie Hull, la tiradora egresada de Stanford que es agente libre con Indiana

Nicole Auerbach, de NBC Sports, compartió ese sentir: “Cori Close me dijo que todas sus ex jugadoras que están en la WNBA esperan que su equipo seleccione a Gabriela Jaquez. Puedes verlo en la final: pelea por cada balón y juega sin miedo”.

Gabriela además ha demostrado en el pasado reciente que puede con un rol de mayor protagonismo. En 2024 debutó con la selección mexicana en el clasificatorio para el Mundial y promedió 21.8 puntos y 7.8 rebotes en cuatro partidos. En la Copa América, fue la segunda máxima anotadora, promediando 12.0 puntos.

¿Cuándo es el WNBA Draft 2026?

El lunes 13 de abril será el día en que la WNBA le dé la bienvenida a las novatas. El Draft se realizará a las 7:30 p.m., tiempo del Este de los Estados Unidos (5:30 p.m. de la CDMX)

¿Qué equipo tendrá la primera selección del WNBA Draft 2026?

El WNBA Draft 2026 tendrá 45 selecciones en tres rondas, ya que es el primer año para dos franquicias de expansión, Portland Fire y Toronto Tempo. El equipo que tendrá la primera selección será, por segundo año consecutivo, las Dallas Wings. Así está el orden de picks de la primera ronda:

Dallas Wings Minnesota Lynx (de Chicago Sky) Seattle Storm (de Los Angeles Sparks) Washington Mystics Chicago Cky (de Connecticut Sun) Toronto Tempo Portland Fire Golden State Valkyries Washington Mystics (de Seattle Storm) Indiana Fever Washington Mystics (de NY Liberty vía Minnesota y Connecticut) Connecticut Sun (de Phoenix Mercury vía Chicago) Atlanta Dream Seattle Storm (de Las Vegas Aces) Connecticut Sun (de Minnesota Lynx vía Washington Mystics)

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