Tigres se juega en abril el proyecto de Guido Pizarro

El club de Nuevo León recientemente anunció la renovación de contrato del estratega argentino por los próximos dos años

Guido Pizarro y un mes de abril complicado para su proyecto deportivo | Imago7

Tigres anunció la renovación del argentino Guido Pizarro como su entrenador para los próximos dos años, pero la credibilidad de su proyecto estará en juego en el mes de abril, donde los felinos tendrán un maratón de partidos de Liga MX y Concachampions, en ambas competencias vivirán partidos trascendentales en las aspiraciones del club universitario.

A lo largo del cuarto mes del año los felinos tendrán siete compromisos; en el primero cayeron ante Xolos en Tijuana por la mínima diferencia en la jornada 13 del Clausura 2026. En el torneo local aún tendrán cuatro compromisos más, en donde destaca el duelo del próximo sábado en el Volcán de San Nicolás de los Garza ante Chivas, quienes son los actuales líderes después de 13 jornadas disputadas.

Además de recibir al Rebaño en casa, los felinos enfrentarán en la Liga MX a los Rayos del Necaxa en Aguascalientes y a los Rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco. Por si todo esto fuera poco, tendrá un grado más de intensidad, ya que para la última fecha de la competencia recibirán en el Estadio Universitario al Mazatlán, en lo que será el último encuentro de la franquicia sinaloense en Primera División, por lo que buscará despedirse con un triunfo.

Tigres cayó hasta la octava posición de la tabla general tras sufrir su sexta derrota dentro del torneo local, por lo que no podrán tener un descuido en los últimos 12 puntos en disputa, ya que podrían salir de la zona de calificación y poner en riesgo su pase a la Liguilla.

Cabe recordar que en el Clausura 2026 no habrá partidos de Play In como en ediciones anteriores, ya que se busca terminar la competencia antes de lo planeado para darle paso a la Copa del Mundo de este año, que arrancará el 11 de junio en el Estadio Azteca. Además, los clubes mexicanos no contarán con seleccionados en la fase final del certamen en apoyo a la selección mexicana.

En la Concachampions los Tigres se jugarán la vida en la ronda de cuartos de final ante el Seattle Sounders de la MLS, un rival que en los últimos años se le ha atragantado a los clubes mexicanos en este certamen. Al grado de ser campeón en el pasado 2022.

El primer duelo será en la cancha del Volcán el miércoles 8 de abril y una semana después pagarán la visita en el duelo decisivo en el Lumen Field. Si los auriazules logran avanzar, sumarán dos compromisos más en su maratón de partidos, ya que se medirían al ganador de la llave entre Nashville y América.

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