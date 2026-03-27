Atlético nacional recibe cuantiosa multa de Conmebol por conductas indebidas en partido frente a Millonarios

La entidad también ordenó al club Verdolaga llevar a cabo una campaña pedagógica en su próximo partido como local.

Jugadores de Atlético Nacional. – Vizzor Image.

Marzo dejó uno de los grandes golpazos futbolísticos del año en el fútbol colombiano. Millonarios, a pesar de las dudas generalizadas, venció a Atlético Nacional en Medellín en el partido único de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026. El partido generó gran interés y también polémica, pues la Comisión de Convivencia en el Fútbol de la ciudad antioqueña decidió no habilitar el ingreso de aficionados albiazules y solicitó a Conmebol eximir de la multa al club Verdolaga, tema que fue aprobado.

Aunque no hubo hinchas del Embajador, se presentaron conductas incorrectas por parte del público y es por eso que la entidad rectora del fútbol sudamericano ha impuesto duras sanciones contra Atlético Nacional, las cuales se componen de dos cuantiosas multas y de un elemento pedagógico para el siguiente encuentro que juegue como local en la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana.

Según se ve en la resolución expedida, se cometieron infracciones asociadas con la discriminación, asunto por el que el club deberá pagar $100.000 dólares. Además, por el lanzamiento de objetos y la utilización de láser desde las tribunas, otra sanción económica de $10.000 dólares. Ese dinero se le descontará de los incentivos que reciba en futuras ocasiones de participación en certámenes continentales.

El componente pedagógico dictado por Conmebol hará que en el siguiente partido como local por torneos internacionales se deba exhibir la frase “EL RESPETO ES TITULAR” de la siguiente forma: desde el pitazo inicial y durante dos horas en la pantalla del estadio y en un cartel que se mostrará durante los actos de protocolo bajo estándares definidos por la entidad.

Además, Atlético Nacional deberá llevar a cabo una campaña por medio de sus redes sociales durante los tres días anteriores al próximo partido. Previo a la ejecución, esta activación deberá ser propuesta por el club para la aprobación por parte de la Dirección de Marketing de Conmebol. La resolución también lanza una advertencia sobre la eventual reincidencia de estas conductas, las cual agregarán calidad agravante para las sanciones.

Los equipos que quedaron como representación colombiana en la Copa Sudamericana fueron Millonarios y América de Cali, los cuales empezarán a competir en la fase de grupos a partir de la primera semana de abril. Durante el sorteo realizado el pasado 19 de marzo, Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, indicó en su discurso que la entidad va a castigar con dureza los actos discriminatorios.

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