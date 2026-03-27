Águilas Doradas vs Alianza, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-I: resultado y goles de la jornada 14

Este duelo será el encargado de abrir la jornada en el fútbol colombiano y se da entre equipos que están por fuera del grupo de clasificados.

Águilas Doradas y Alianza abren la jornada.

¿A qué hora inicia Águilas Doradas vs Alianza hoy, 27 de marzo de 2026?

El encuentro se jugará en el Estadio Cincuentenario de Medellín a partir de las 4:00 p.m. de este viernes. Será el duelo que abra la jornada 14 del campeonato.

Alineaciones de Águilas Doradas vs Alianza para la jornada 14, al momento

Águilas Doradas: Andrés Salazar; Dylan Lozano, Hernán Lopes, Diego Hernández, John García; Frank Lozano, Andrés Ricaurte, Javier Mena, Juan Roa; Jorge Obregón y Jorge Rivaldo.

Alianza: Johan Wallens; Yilson Rosales, Jesús Figueroa, Pedro Franco, Juan Viveros; Fabián Cantillo, Jaír Castillo, Jhildrey Lasso, Josy Pérez; Carlos Lucumí y Felipe Pardo.

¿Dónde ver Águilas Doradas vs Alianza en vivo? Canales de TV y streaming online

Este duelo va a tener transmisión por el canal básico y también por el de pago adicional de Win Sports+. Aquellos que tengan una cuenta activa en la plataforma de streaming de Win Play también podrán disfrutarlo.

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