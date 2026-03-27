Águilas Doradas vs Alianza, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-I: resultado y goles de la jornada 14
Este duelo será el encargado de abrir la jornada en el fútbol colombiano y se da entre equipos que están por fuera del grupo de clasificados.
¿A qué hora inicia Águilas Doradas vs Alianza hoy, 27 de marzo de 2026?
El encuentro se jugará en el Estadio Cincuentenario de Medellín a partir de las 4:00 p.m. de este viernes. Será el duelo que abra la jornada 14 del campeonato.
Alineaciones de Águilas Doradas vs Alianza para la jornada 14, al momento
Águilas Doradas: Andrés Salazar; Dylan Lozano, Hernán Lopes, Diego Hernández, John García; Frank Lozano, Andrés Ricaurte, Javier Mena, Juan Roa; Jorge Obregón y Jorge Rivaldo.
Alianza: Johan Wallens; Yilson Rosales, Jesús Figueroa, Pedro Franco, Juan Viveros; Fabián Cantillo, Jaír Castillo, Jhildrey Lasso, Josy Pérez; Carlos Lucumí y Felipe Pardo.
¿Dónde ver Águilas Doradas vs Alianza en vivo? Canales de TV y streaming online
Este duelo va a tener transmisión por el canal básico y también por el de pago adicional de Win Sports+. Aquellos que tengan una cuenta activa en la plataforma de streaming de Win Play también podrán disfrutarlo.