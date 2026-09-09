Auténticos Tigres vs Borregos CCM en vivo: horario y dónde ver el partido de la ONEFA 2026

Los campeones defensores de la Liga Mayor jugarán de visitantes por primera vez en esta temporada, visitando al equipo que enfrentaron en semifinales de 2025

¿Cuándo juegan Auténticos Tigres vs Borregos CCM? | Claro Sports

Semana 2 de la ONEFA y este viernes 11 de septiembre tenemos, en el Centro Deportivo y Cultural, tenemos la repetición de una de las semifinales de 2025, cuando los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León visiten a los Borregos CCM y el partido lo podrás seguir por la multiplataforma de Claro Sports.

Los campeones defensores de la Liga Mayor comenzaron con el pie derecho, ganando 49-7 ante las Águilas Blancas en la semana 1 en el Gaspar Mass, donde festejaron el anhelado título ante el eterno rival, Borregos Monterrey.

Camino a ese campeonato, Auténticos derrotó a Borregos CCM en semifinales. El Tec Ciudad fue una de las sensaciones de 2025, con un inicio sorpresivo que les dejó con marca de 7-2, en el tercer lugar de la Liga Mayor. Vencieron a Aztecas en cuartos y visitaron la UANL, donde terminó su temporada. Iniciaron de buena manera esta temporada, recibiendo Borregos Monterrey, y pese a la gran actuación de Jorge Emilio González, cayeron 49-42.

MÁS INFORMACIÓN: Calendario de la temporada 2026 de la ONEFA

ONEFA 2026: ¿Dónde ver en vivo el Auténticos Tigres vs Borregos CCM?

El partido ente Auténticos y Borregos CCM se disputará el viernes 11 de septiembre, en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y lo puedes seguir en Claro Sports, en lo que será el primero de tres partidos de la Liga Mayor que pasaremos este fin de semana.

¿Cuáles son los cambios en el formato de la ONEFA 2026?

Para la temporada 2026 de la ONEFA, hay cambios en la forma en que se construyó el calendario regular de la Liga Mayor. Siguen siendo nueve partidos en 10 semanas, con una de descanso, y califican los ocho mejores de la tabla general, pero la construcción del rol de juegos es nuevo.

La ONEFA creó dos ‘grupos’ de acuerdo al puesto final de 2025 en la Liga Mayor: los pares y los nones. Cada equipo se medirá a todos los programas de su sector y a tres del otro grupo.

MÁS INFORMACIÓN: Borregos CCM cae ante Borregos Monterrey

Tabla de posiciones de la ONEFA 2026

Tras la primera jornada, Borregos Puebla es el líder de la ONEFA al ganar por blanqueada, ya que el primer criterio de desempate es los puntos en contra.

Equipo Ganados Perdidos Pts en contra Borregos Puebla 1 0 0 Auténticos Tigres UANL 1 0 7 Aztecas UDLAP 1 0 7 Burros Blancos IPN 1 0 20 Borregos CEM 1 0 28 Pumas CU 1 0 28 Borregos Monterrey 1 0 42 Linces UVM 0 1 21 Zorros CETYS 0 1 30 Leones Anáhuac México Norte 0 1 34 Borregos Guadalajara 0 1 36 Borregos CCM 0 1 49 Águilas Blancas IPN 0 1 49 Leones Anáhuac Cancún 0 1 57

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