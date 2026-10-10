Auténticos Tigres vs Borregos Puebla en vivo: transmisión de la Semana 6 de la ONEFA 2026, hoy 10 de octubre

Sigue en vivo el partido del fútbol americano colegial en la multiplataforma de Claro Sports

El poder ofensivo de los Borregos Puebla se pondrá a prueba ante la sólida defensiva de los Auténticos Tigres de la UANL en uno de los duelos más atractivos de la Semana 6 de la Liga Mayor de la ONEFA 2026. El conjunto poblano llega motivado después de conseguir dos victorias consecutivas, que le permiten presumir una marca de 3-2, mientras que los felinos buscarán prolongar su inicio perfecto de temporada y mantener intacto su invicto de tres triunfos. El choque promete emociones de principio a fin, con dos equipos que intentarán imponer sus fortalezas para quedarse con una victoria clave en sus aspiraciones dentro del campeonato.

La cita será este sábado 10 de octubre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cráter Azul de Puebla, escenario donde se enfrentarán dos estilos completamente distintos. Los Borregos cuentan con la ofensiva más productiva de la liga en yardas ganadas, aunque su defensiva se ubica en el noveno lugar, mientras que los Auténticos Tigres destacan por tener la mejor defensiva en yardas permitidas, pese a ocupar la décima posición en el apartado ofensivo. ¿Podrá Puebla romper el invicto de los regiomontanos o los felinos impondrán su fortaleza defensiva para sumar su cuarta victoria? ¡No te pierdas este auténtico partidazo y disfrútalo completamente en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports!