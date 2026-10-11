¿Junior ya está eliminado de la Liga BetPlay 2026-II? Las cuentas que complican al Tiburón

Junior vive una crisis de resultados en 2026-II: empató ante Inter de Bogotá, quedó eliminado de las copas y necesita una reacción urgente.

¿El Junior ya está eliminado? | VizzorImage.

Junior de Barranquilla atraviesa uno de sus momentos más complicados del segundo semestre de 2026. El conjunto ‘Tiburón’ no consigue levantar cabeza en la Liga BetPlay y el empate 2-2 frente al Inter de Bogotá volvió a encender las alarmas entre sus hinchas. Aunque el equipo todavía no está eliminado matemáticamente, sus posibilidades de clasificar a los cuadrangulares semifinales se redujeron considerablemente.

El resultado dejó un sabor amargo para el cuadro barranquillero, que necesitaba una victoria para mantenerse en la pelea por un lugar entre los ocho mejores. Sin embargo, volvió a ceder puntos en un partido clave y continúa comprometido en la parte baja de la tabla de posiciones, alrededor de la casilla 17 y con una cosecha cercana a los diez puntos, según el balance de la campaña.

Junior necesita una reacción inmediata en la Liga BetPlay

La situación del equipo dirigido por su cuerpo técnico es cada vez más delicada. Los tropiezos recientes, incluida la derrota frente al Atlético Bucaramanga y el empate contra el Inter de Bogotá, han complicado sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del campeonato colombiano. Con cada jornada que pasa, el margen de error es menor y la obligación de ganar aumenta.

Para mantener viva la ilusión de clasificar, Junior necesita sumar prácticamente todos los puntos que tiene pendientes y esperar otros resultados que le permitan acercarse al grupo de los ocho. La tarea no será sencilla, pues el equipo depende tanto de una mejoría en su rendimiento como de los tropiezos de sus rivales directos en la lucha por los puestos de clasificación.

El insólito fallo de Francisco Fydriszewski agrava la crisis

Uno de los momentos que más llamó la atención en el empate ante Inter de Bogotá fue el fallo del delantero Francisco Fydriszewski, quien desperdició una oportunidad clara de gol. La acción se convirtió en uno de los episodios más comentados del encuentro y aumentó la frustración de una afición que esperaba una victoria para cambiar el rumbo de la temporada.

Más allá de esa jugada puntual, el resultado volvió a dejar en evidencia las dificultades de Junior para traducir sus oportunidades en triunfos. En una fase del campeonato en la que cada punto puede marcar la diferencia, los errores individuales y la falta de contundencia terminan teniendo un peso determinante en la clasificación.

Eliminaciones en Copa BetPlay y Libertadores aumentan la presión

El panorama es todavía más preocupante si se tienen en cuenta las otras competiciones que disputó el conjunto barranquillero durante 2026. Junior quedó eliminado de la Copa BetPlay frente a Independiente Medellín, en una definición desde el punto penalti, y también se despidió de la Copa Libertadores tras caer ante Cerro Porteño.

De esta manera, la Liga BetPlay se convierte en el principal objetivo deportivo que le queda al equipo en este tramo de la temporada. La eliminación en los torneos de eliminación directa y la complicada situación en el campeonato local aumentan la presión sobre la plantilla, el cuerpo técnico y la dirigencia, que necesitan encontrar soluciones para cerrar el semestre de una mejor manera.

¿Junior todavía puede clasificar a los cuadrangulares?

Aunque el empate frente al Inter de Bogotá dejó a Junior al borde de la eliminación, el equipo todavía conserva posibilidades matemáticas mientras los puntos disponibles le permitan alcanzar la zona de clasificación. Sin embargo, el panorama obliga al conjunto rojiblanco a cambiar radicalmente sus resultados y a no dejar escapar más oportunidades.

El margen de maniobra es mínimo y cada partido será prácticamente una final para los barranquilleros. Junior necesita recuperar la confianza, mejorar su eficacia ofensiva y encontrar la regularidad que no ha tenido durante el semestre. De lo contrario, podría quedarse fuera de los cuadrangulares semifinales y cerrar una campaña muy por debajo de las expectativas de su afición.

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