¡Golpe del Manchester City en Anfield! Los Citizens vencen al Liverpool y mantienen su paso perfecto en la Premier League

Erling Haaland, Jeremy Doku y Rayan Cherki anotaron en la victoria del Manchester City frente al Liverpool este 11 de octubre en la jornada 6

Manchester City vence al Liverpool en Anfield | Reuters

El Manchester City consiguió una contundente victoria por 0-3 ante el Liverpool en Anfield, durante la sexta jornada de la Premier League 2026-27. Erling Haaland abrió el marcador al minuto 65, Jérémy Doku amplió la ventaja al 68’ y Rayan Cherki puso cifras definitivas al 78’, en un encuentro que cambió por completo tras la expulsión de Ryan Gravenberch. Los Citizens aprovecharon la superioridad numérica para imponer sus condiciones en el tramo final del partido de este 11 de octubre y prolongaron su dominio reciente sobre los Reds.

El partido comenzó con un Liverpool intenso, dispuesto a aprovechar su condición de local para presionar la salida del Manchester City y buscar espacios con ataques verticales. Ryan Gravenberch y Florian Wirtz asumieron un papel importante en la construcción ofensiva, mientras Víctor Muñoz protagonizó varias aproximaciones que pusieron a prueba a la defensa visitante. Alexis Mac Allister también intentó abrir el marcador con una chilena dentro del área, pero el balón salió desviado. Los dirigidos por Andoni Iraola generaron peligro durante buena parte de la primera mitad, aunque no consiguieron transformar sus oportunidades en goles.

El Manchester City encontró mejores sensaciones con el paso de los minutos y comenzó a ganar terreno mediante la posesión y la circulación del balón. Rayan Cherki intentó conectar con Erling Haaland, mientras Antoine Semenyo probó con disparos desde fuera del área. Alisson Becker respondió ante los intentos visitantes y mantuvo su portería en cero antes del descanso. El empate sin goles reflejó un encuentro disputado, con opciones para ambos conjuntos, aunque el panorama cambió en la segunda mitad, cuando el Liverpool perdió a uno de sus mediocampistas.

Ryan Gravenberch recibió una segunda tarjeta amarilla al minuto 62 y dejó al Liverpool con diez futbolistas, una circunstancia que el Manchester City aprovechó de inmediato. Tres minutos después, Erling Haaland capitalizó un rebote dentro del área y conectó un potente zurdazo para vencer a Alisson Becker. La anotación del delantero noruego rompió el equilibrio y obligó a los Reds a modificar su planteamiento en busca de una reacción, mientras los Citizens encontraron mayores espacios ante una defensa local en inferioridad numérica.

El golpe definitivo comenzó a tomar forma al minuto 68, cuando Jérémy Doku firmó una gran acción individual y sacó un disparo potente que superó al guardameta brasileño. El extremo belga, quien ingresó en la segunda mitad, aportó velocidad y desequilibrio al ataque visitante. Liverpool intentó responder con modificaciones y algunas aproximaciones, pero el Manchester City mantuvo el control del encuentro. Elliot Anderson incluso estuvo cerca de ampliar la diferencia al 72’, con un remate de zurda desde la frontal que pasó muy cerca del poste.

La sentencia llegó al minuto 78, cuando Rayan Cherki culminó una jugada colectiva con una acción individual dentro del área para establecer el 0-3. El francés aprovechó los espacios que dejó el Liverpool y confirmó la superioridad de los Citizens en el cierre del partido. En los últimos minutos, el conjunto visitante administró su ventaja y buscó un cuarto tanto, mientras los Reds carecieron de respuestas para cambiar el rumbo. Alexis Mac Allister tuvo una oportunidad a balón parado, pero la defensa del City resistió los intentos locales.

En el tiempo agregado, Virgil van Dijk recibió una tarjeta amarilla en medio de la frustración del Liverpool, que no pudo evitar una derrota dolorosa ante su afición. El Manchester City reforzó su candidatura al título con otra victoria ante uno de sus principales rivales, gracias a los tantos de Haaland, Doku y Cherki, además de su capacidad para aprovechar la expulsión de Gravenberch. Para los Reds, el resultado representa un duro golpe en su intento por acercarse al liderato, mientras los Citizens prolongan su dominio reciente en una rivalidad que inicia una nueva etapa bajo la dirección de Enzo Maresca.