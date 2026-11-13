Gabriel Caballero pone presión a la Selección Mexicana: “Hay que exigirle, tiene que jugar bien y ganar”

Considera que la combinación entre experiencia y juventud puede ayudar al Tri ante una selección de Jamaica que basa su juego en la fuerza física

Gabriel Caballero considera que la Selección Mexicana tiene la obligación de vencer a Jamaica en el partido de ida de los cuartos de final de la Nations League de Concacaf. El exfutbolista señaló que el Tricolor parte con ventaja por los recursos que tiene respecto a su rival, aunque también reconoció que el partido deberá resolverse dentro de la cancha y no a partir de las diferencias que existen en el papel.

“Hay selecciones o equipos que son superiores y que en el papel la lógica es que gane. Pero después los partidos se tienen que jugar y a veces hay sorpresas. Lo que sí, por supuesto que yo creo que México va a ganar el día de mañana, eso no quiere decir que sea fácil. Jamaica, si bien no fue ni siquiera al último Mundial, es una selección que yo la tenía como a Jamaica y a Panamá de las dos selecciones que más habían crecido en los últimos años, pero no son ningún partido fácil. Sí creo que es favorito México, sin duda”, explicó, en exclusiva para Claro Sports por W Radio.

El exjugador fue más allá al hablar de la exigencia que debe existir alrededor del combinado nacional. Para Caballero, México no solamente debe buscar un resultado positivo en Kingston, sino también ganar el encuentro de vuelta para avanzar en la eliminatoria. La diferencia de infraestructura, liga y condiciones económicas, consideró, coloca al Tricolor en una posición desde la que debe responder con resultados.

“Claro que hay que exigirle, claro que yo espero que México juegue bien y gane. México tiene que ganar mañana y después tiene que ganar el martes el partido de vuelta. México tiene, por supuesto, una selección superior a la de Jamaica y con esos argumentos tiene que ganar: tiene mejores jugadores, mejor liga, mejor infraestructura, mejores sueldos, tiene todo mejor, entonces tiene que ganar. Pero eso no quiere decir que en un partido de fútbol no pueda pasar cualquier cosa”, señaló.

Caballero también habló de la presión que existe sobre los futbolistas mexicanos cuando enfrentan este tipo de compromisos. “Presión también siempre va a haber. Yo me ha tocado jugar al fútbol y sé que ningún partido es fácil para ganar. Mientras el partido esté 0 a 0, esto va a estar trabado”, comentó.

El exseleccionado también se refirió al nivel de otros equipos de Concacaf y señaló que Jamaica comparte características con selecciones como Costa Rica, El Salvador y Honduras. “Costa Rica, la verdad, los últimos años no ha pasado nada. El Salvador nunca pasa nada y Honduras… tampoco es que sean la gran cosa ni Salvador, ni Costa Rica, ni Honduras. Jamaica está en la misma confederación, pero aparte también en el mismo estilo de juego que esas otras selecciones”, afirmó.

Caballero analiza la convocatoria de Rafael Márquez

Sobre la convocatoria de Rafael Márquez, Caballero reconoció que existen decisiones que pueden generar discusión. Una de ellas fue la ausencia de Henry Martín, delantero que, desde su perspectiva, pudo haber formado parte de la lista. “Siempre falta y siempre sobra, esa es típica de toda la vida. A mí me hubiera gustado ver a Henry en la lista, pero creo también que va a utilizar más al Santi y al Hormiga”, explicó.

En contraste, Caballero consideró que el llamado de Armando León debe observarse a partir de lo que el cuerpo técnico haya identificado en el delantero. “Sí me sorprendió lo de León, si el técnico lo llama es porque algo diferente o algo bueno le habrá visto y habrá que dejarlo y esperar a ver cómo se comporta”, señaló.

El exfutbolista también puso atención en la conformación de los extremos y en la manera en que sus características pueden influir en el funcionamiento del centro delantero. En ese sentido, mencionó a Jesús “Tecatito” Corona y otros jugadores de características similares.

“El Tecatito me sorprendió. Yo prefiero jugadores más extremos que desborden y el Tecatito va a ir para dentro, el Piojo va a ir para dentro, Julián de afuera irá para adentro también. Entonces ahí es donde empiezan las necesidades del centro delantero que no le llegan pelotas porque no le tiramos un centro. A mí me gustaría extremos que desborden, encaren y tiren centro, y que el centro delantero tenga sus opciones”, explicó.

Caballero tampoco considera que la Selección Mexicana continúe en una etapa de observación. Para él, los jugadores experimentados que fueron llamados tienen una función específica dentro del proyecto de Márquez. “No creo que esté en observación. Conoce lo que le puede dar, querrá la experiencia, el control de la pelota, el que le hagan faltas, el tener personalidad. Cada uno de los llamados de los jugadores tienen un propósito de parte de Rafa”, apuntó.

Gilberto Mora y la combinación entre juventud y experiencia

Uno de los nombres que también abordó fue Gilberto Mora, quien forma parte de la convocatoria y podría tener participación frente a Jamaica. Caballero consideró que las características del rival no deben ser un impedimento para utilizar al joven futbolista.

“Mora va a jugar, tiene… yo lo pondría igual, más allá de que la cancha esté mala, que el rival sea bruto o lo que sea. Jamaica, ¿cuáles son sus virtudes? La fortaleza física y la contextura física: son altos, fuertes, rápidos. Me parece que de cierta manera el llamado tiene que ver con los rivales totalmente: esa combinación de experiencia con juventud, de jugadores que no se van a rajar”, explicó.

Caballero recuerda su proceso con la Selección Mexicana

Caballero también recordó cómo llegó a representar a México después de desarrollar buena parte de su carrera en el fútbol mexicano. El exjugador explicó que nunca tuvo una oportunidad con Argentina y que su recorrido en México terminó abriendo la posibilidad de vestir la camiseta del Tricolor.

“Nunca tuve ninguna oportunidad de estar en la Selección Argentina. Donde se me abrió la posibilidad y por la carrera o por los éxitos y por todo lo que me fue en el fútbol mexicano, fueron que me abrieron las puertas para ser parte de la selección, que la verdad para mí fue un honor”, recordó.

El exfutbolista relató que llegó a Santos en 1995 y que después de conseguir el campeonato de goleo comenzó a investigar los requisitos para obtener la nacionalidad mexicana. “Yo llegué a Santos en el 95, salí campeón goleador y ya pregunté o averigüé en Torreón para poder naturalizarme. Me dijeron que necesitaba tener cinco años en el país y tenía tres. Después pasaron dos años más en Pachuca y me naturalizo. Me naturalizo porque yo quiero”, explicó.

Finalmente, Caballero recordó que Javier Aguirre fue una figura importante en su llegada a la Selección Mexicana. “Javier era técnico del Pachuca cuando me naturalizo y bueno, después es técnico de la selección y me dio la oportunidad de llamarme”, relató.

Ahora, desde otra perspectiva, el exjugador espera que México responda ante Jamaica y avance en la Nations League, aunque reconoce que el equipo deberá resolver la eliminatoria dentro de la cancha.