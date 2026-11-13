Ecuador vs Costa Rica en vivo: ¿Quién gana el partido amistoso hoy 13 de noviembre de 2026?

Ecuador vs Costa Rica en vivo hoy el partido amistoso | Claro Sports

El estadio Olímpico Atahualpa recibe un partido amistoso de selecciones en esta Fecha FIFA, cuando Ecuador reciba a Costa Rica este viernes 13 de noviembre.

Costa Rica, al no calificar a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, se quedó sin partido oficial en el último parón de selecciones y se enfrentarán a la Tri que dirige Marcelo Gallardo, que en la anterior Fecha FIFA jugó ante Corea del Sur, Japón y Panamá, sin poder ganar en la gira asiática. Para esta ocasión, contará con el regreso de dos de las principales figuras ecuatorianas, Moisés Caicedo y Piero Hincapié.

Los ticos inician una nueva era con Bryan Ruiz como DT, aunque por lesión no contarán con Keylor Navas para esta ventana internacional, en la que serán el segundo sinodal de Argentina tras el retiro de Leo Messi.

¿A qué hora juega Ecuador vs Costa Rica hoy 13 de noviembre de 2026?

El partido dará inicio a las 18:00 horas, tiempo de San José, Costa Rica, 19:00 de Quito.

¿Quién transmite en vivo el Ecuador vs Costa Rica y dónde ver por TV y online?

El partido lo podrás seguir por Teleamazonas y TC Televisión en Ecuador. En Costa Rica transmite Canal 6 y Teletica. En México transmite en Nación Deportes 2.