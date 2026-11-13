Argentina vs Uruguay en vivo: goles y resultados del partido del partido amistoso hoy 13 de noviembre

Sigue en directo el primer partido de la albiceleste tras el retiro de Leo Messi, al recibir a la Uruguay de Forlán en la cancha de Boca

Argentina vs Uruguay en vivo hoy el partido amistoso | Claro Sports

Comienza la vida después de Leo Messi en la Selección Argentina. La Fecha FIFA de noviembre es el inicio de una nueva era para la albiceleste, con el primer juego sin el 10 en la cancha de Boca Juniors ante Uruguay.

Se juega este viernes el Clásico del río de la Plata en La Bombonera, en un duelo amistoso de Argentina ante la Uruguay que dirige Diego Forlán y lo comentamos en directo por Claro Sports.

¿A qué hora juega Argentina vs Uruguay hoy 13 de noviembre de 2026?

El partido dará inicio a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, 20:00 de Buenos Aires.

Alineaciones para el Argentina vs Uruguay de este 13 de noviembre

Confirmadas las alineaciones. Argentina, recordemos, no tiene a nadie usando la camiseta 10 en homenaje a Messi. Nico Paz, Thiago Almada y Julián es el primer tridente ofensivo que manda Scaloni en la vida post Leo.

ARGENTINA: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada.

Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada. URUGUAY: Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Agustín Canobbio, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira; Giorgian de Arrascaeta, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

¿Quién transmite en vivo el Argentina vs Uruguay y dónde ver por TV y online?

El juego lo puedes seguir este viernes 13 de noviembre en México por ViX Premium en territorio mexicano.