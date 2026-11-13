San Martín vs El Salvador en vivo: resultado y goles del Play In de la Concacaf Nations League 2026

Sigue en vivo lo mejor del partido.

Saint Martin vs El Salvador, en vivo el minuto a minuto. (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Saint Martin y El Salvador, válido por el playin de la Copa Oro 2027. El elenco local afronta esta serie buscando sostener el gran momento en cuanto a resultados, viene de ascender a la Liga B de las Naciones de la Concacaf y está en buen presente, mientras que la visita llega tras descender de la Liga A, por lo que le urge ganar.

¿Dónde ver Sant Martín vs El Salvador en vivo por la Concacaf Nations League 2026 hoy 13 de noviembre?

En El Salvador, la programación anunciada incluye la transmisión por FOX. Para los aficionados que sigan a la Selecta desde Estados Unidos, el partido figura en FOX Sports 2, con opciones de streaming mediante ViX, FOX One y Fubo, según la disponibilidad de cada servicio.

¿A qué hora inicia el partido del Play In de la Liga de Naciones de la Concacaf?

El encuentro se jugará el viernes 13 de noviembre de 2026 a las 17:00 horas de El Salvador. Aunque el compromiso tendrá lugar en San Cristóbal y Nieves, San Martín ejercerá como local en este primer capítulo de la eliminatoria. El encuentro comenzará a las 17:00 horas de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, mientras que en Panamá será a las 18:00 horas.

MÁS INFORMACIÓN: El Salvador no puede con Martinica y confirma su descenso a la Liga B

Alineaciones del San Martín vs El Salvador: así juegan el Play In

Saint Martin : Sebastien Raphose; Steven Laguerre, Belony Dumas, Fabien Fonrose, Stephan Varsovie; Romuald Lacazette, David Chevalier, Yanis Montantin; Rahim Denis, Imri Chevalier y Axel Raga. DT : Jean-Claude Darcheville

: Sebastien Raphose; Steven Laguerre, Belony Dumas, Fabien Fonrose, Stephan Varsovie; Romuald Lacazette, David Chevalier, Yanis Montantin; Rahim Denis, Imri Chevalier y Axel Raga. : Jean-Claude Darcheville El Salvador: Mario González; Jefferson Valladares, Julio Sibrián, Jorge Cruz, Rudy Clavel; Marcelo Díaz, Mauricio Cerritos, Christian Martínez, Rafael Tejada; Brayan Gil y Styven Vásquez. DT: Bolillo Gónez.

¿Quién es favorito para ganar el Play In de Nations League? Pronósticos y momios

El Salvador es el claro favorito para vencer a Saint Martin en la ida del Play-In, según los momios consultados para el encuentro del 13 de noviembre.

Resultado en los 90 minutos Momio americano Cuota decimal Victoria de Saint Martin +900 10.00 Empate +500 6.00 Victoria de El Salvador -385 1.26

Para tu previa podés poner: “El Salvador parte como amplio favorito para imponerse a Saint Martin en la ida del Play-In de la Nations League. Los momios respaldan a la Selecta, cuya victoria paga -385, frente al +500 del empate y el +900 del triunfo caribeño. El pronóstico se inclina por una victoria salvadoreña, aunque ese favoritismo deberá confirmarse dentro de la cancha”.

¿Cómo se define el Play In en caso de empate? Criterios y reglas de la Concacaf Nations League

Si el Play-In termina empatado en el marcador global, primero se aplica el gol de visitante; después, tiempo extra y penales. Los artículos 12.13 y 12.14 del reglamento de la Concacaf Nations League 2026/27 establecen este orden: concacaf.com

Marcador global: avanza la selección que anote más goles entre la ida y la vuelta. Goles de visitante: si el global está igualado, clasifica quien haya marcado más fuera de casa. Tiempo extra: si también empatan en goles de visitante, se disputan dos períodos de 15 minutos al finalizar la vuelta. Durante la prórroga ya no se aplica la ventaja del gol de visitante. Penales: si persiste la igualdad después de los 30 minutos adicionales, la clasificación se define desde el punto penal.

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