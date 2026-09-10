Borregos Monterrey vs Borregos Puebla en vivo: horario y dónde ver el partido de la ONEFA 2026

Claro Sports transmitirá en vivo este sábado la repetición de las semifinales de 2025 en el Cráter Azul, en el primer duelo de Fer Mayen ante el Tec Puebla

Borregos Monterrey vs Borregos Puebla: ¿Cuándo es y quién lo pasa? | Claro Sports

Semana 2 de la Liga Mayor ONEFA y tenemos repetición de las dos semifinales de la temporada 2025, pero con cambio de sede. El viernes, los campeones Auténticos Tigres visitan a Borregos CCM y el sábado 12 de septiembre, Borregos Monterrey viaja a la Angelópolis para enfrentarse a Borregos Puebla, y ambos partidos los puedes seguir por la multiplataforma de Claro Sports.

Borregos Monterrey ha sido el único rival al que Borregos Puebla no ha podido vencer desde la reunificación de las ligas, con marca de 0-5 desde 2021, incluyendo las caídas en las semifinales de 2022 y 2025. La temporada anterior estuvieron cerca de ganar en temporada regular, perdiendo por un punto extra fallado en la semana 2, pero en la antesala de la final se fueron por detrás dos anotaciones y terminaron perdiendo 52-34.

Se ven ahora las caras en el inicio de 2026, en el que ambos equipos llegan tras sumar su primera victoria. Puebla venció 36-0 en su visita al Tec Guadalajara, mientras que Borregios superó 49-42 al CCM, comandados por el circo aéreo de Fernando Sarabia. El ataque de Monterrey anotó touchdown en siete de sus ocho ofensivas, pero tampoco obligaron un solo despeje a Jorge Emilio González y los capitalinos.

MÁS INFORMACIÓN: Calendario de la semana 2 de la Liga Mayor ONEFA 2026

El partido inaugural en casa para Borregos Puebla tiene además la dosis extra de morbo porque Fernando Mayen ahora juega en el Tec de Monterrey. El corredor que fuera el MVP de la Liga Mayor en 2023 dejó la Angelópolis por la Sultana del Norte esta campaña y se estrenó con par de touchdowns en su estreno ante el CCM.

ONEFA 2026: ¿Dónde ver en vivo el Borregos Monterrey vs Borregos Puebla?

El kickoff en el Cráter Azul está programado para el sábado 12 de septiembre, en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y lo puedes seguir en vivo por la multiplataforma de Claro Sports.

Tabla de posiciones de la ONEFA 2026

Después de la semana 1 de la Liga Mayor, Borregos Puebla es el líder, ya que el primer criterio de desempate es los puntos en contra y dejar en cero a Guadalajara les tiene en lo más alto de la tabla. Borregos Monterrey, pese a ser el segundo equipo que anotó más puntos, está en el séptimo lugar, ya que permitieron 42 al Tec Ciudad, la mayor cifra de cualquier equipo ganador del primer compromiso de 2026.

Equipo Ganados Perdidos Pts en contra Borregos Puebla 1 0 0 Auténticos Tigres UANL 1 0 7 Aztecas UDLAP 1 0 7 Burros Blancos IPN 1 0 20 Borregos CEM 1 0 28 Pumas CU 1 0 28 Borregos Monterrey 1 0 42 Linces UVM 0 1 21 Zorros CETYS 0 1 30 Leones Anáhuac México Norte 0 1 34 Borregos Guadalajara 0 1 36 Borregos CCM 0 1 49 Águilas Blancas IPN 0 1 49 Leones Anáhuac Cancún 0 1 57

MÁS INFORMACIÓN: Calendario de la temporada 2026 de la ONEFA

¿Cuáles son los cambios en el formato de la ONEFA 2026?

Para esta temporada, la ONEFA tiene cambios en cuanto a la elaboración del calendario. Se utilizó la tabla de posiciones de 2025 para crear dos grupos, pares y nones. Cada equipo, en su rol de nueve partidos en 10 semanas, jugará ante los seis rivales de su sector y contra tres del otro.

Si bien se usaron grupos para asignar el rol de juegos, califican a la postemporada de la Liga Mayor los ocho mejores de la tabla general.

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