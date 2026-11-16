Boston hace su presentación en la actual edición, mientras que Detroit busca hacerse de su segundo triunfo en su debut en el torneo

Boston Common Golf vs. Motor City Golf Club, en vivo

Boston Common Golf hará su debut en la temporada inaugural de la WTGL este lunes, cuando se enfrente a Motor City Golf Club en el SoFi Center de Palm Beach Gardens, Florida. El encuentro reunirá a seis jugadoras que llegan al compromiso con distintos recorridos dentro del golf profesional.

Motor City afrontará su segundo partido después de comenzar su participación con una victoria de 8-3 sobre Los Angeles Golf Club. El conjunto de Detroit contará nuevamente con Lexi Thompson, Jeeno Thitikul y Albane Valenzuela, mientras Boston presentará por primera vez a Megan Khang, Chizzy Iwai y Lottie Woad.

¿Quién transmite el TGL Golf 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?

El partido entre Boston Common Golf y Motor City Golf Club será transmitido en punto de las 19:00 horas por Claro Sports Premium, con el seguimiento de los resultados y las acciones del encuentro.

El duelo representará la primera aparición de Boston Common Golf en la competición, mientras Motor City buscará sumar otro resultado después de su triunfo ante Los Angeles.

¿Qué es TGL Golf y cuál es el formato de juego?

La WTGL (Women’s TMRW Sports Golf League) es una competición profesional de golf femenil por equipos impulsada por TMRW Sports en alianza con la LPGA. Los encuentros se desarrollan en el SoFi Center, un recinto que combina el golf con tecnología de simulación.

Cada partido está compuesto por 15 hoyos: nueve en modalidad de triples por equipos y seis en enfrentamientos individuales. Las jugadoras realizan sus golpes largos hacia una pantalla de simulación de cinco pisos de altura y posteriormente pasan a un green físico cuya configuración puede modificarse de acuerdo con el hoyo.

Para este encuentro, Motor City contará con la experiencia de Lexi Thompson, quien acumula 11 victorias en el LPGA Tour y regresó a la competencia con un calendario reducido después de dejar el golf profesional a tiempo completo. También estará Jeeno Thitikul, quien consiguió cuatro victorias en la LPGA durante 2026.

Boston tendrá entre sus integrantes a Lottie Woad, de 22 años, quien ganó el KPMG Irish Open de 2025 y el Augusta National Women’s Amateur de 2024. Chizzy Iwai, por su parte, obtuvo siete victorias en la JLPGA antes de conseguir su tarjeta del LPGA Tour en 2024.

El enfrentamiento también pondrá frente a frente a dos equipos que atraviesan momentos distintos dentro de la temporada. Motor City ya conoce la victoria en la WTGL, mientras Boston buscará comenzar su participación con un resultado que le permita establecer su posición en la competición.