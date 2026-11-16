En Claro Sports pueden informarse sobre el costo de los abonos para acompañar a Millonarios en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

Hinchas de Millonarios | Vizzor

Millonarios dio a conocer los precios de los abonos para acompañar al equipo durante los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. El mismo club se ha dado en la tarea de publicas la información que incluye las tarifas para abonados antiguos, abonados nuevos y la categoría HED, con valores que varían según la localidad del estadio. Los seguidores del equipo bogotano podrán adquirir sus abonos a partir del lunes 16 de noviembre.

Los hinchas que quieran adquirir su abono podrán consultar los precios correspondientes a las tribunas Occidental, Oriental y Popular. Un detalle no menor es que los valores publicados no incluyen el costo del servicio, que deberá adicionarse al momento de realizar la compra. Además, la venta está sujeta a términos y condiciones.

¿Cuánto cuestan los abonos de Millonarios para los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II?

Los precios de los abonos de Millonarios para los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II dependen de la localidad y de la categoría del comprador. La Tribuna Popular tiene un valor de $181.914 para abonados antiguos y de $219.000 para abonados nuevos. En la categoría HED, el precio publicado es de $186.150.

Por su parte, las localidades de Occidental y Oriental tienen diferentes tarifas, de acuerdo con la ubicación dentro de cada tribuna.

Localidad Abonado antiguo Abonado nuevo HED Tribuna Popular $181.914 $219.000 $186.150 Occidental Central Alta $545.739 $657.000 $558.450 Occidental Central Baja $545.739 $657.000 $558.450 Occidental General Norte $392.931 $450.000 $405.000 Occidental General Sur $392.931 $450.000 $405.000 Occidental Preferencial Alta Norte $498.441 $597.000 $507.450 Occidental Preferencial Alta Sur $498.441 $597.000 $507.450 Oriental Central Alta $392.931 $477.000 $405.450 Oriental Central Baja $291.060 $345.000 $293.250 Oriental General Baja Norte $211.020 $258.000 $219.300 Oriental General Baja Sur $211.020 $258.000 $219.300 Oriental Preferencial Alta Norte $301.974 $369.000 $313.650 Oriental Preferencial Alta Sur $301.974 $369.000 $313.650 Oriental Alta Sur $301.974 $369.000 $313.650

Importante: a los valores indicados se debe adicionar el costo correspondiente al servicio y la compra también está sujeta a términos y condiciones.

¿Cuál es el precio de los abonos de Millonarios para abonados antiguos y nuevos?

El valor presenta diferencias entre quienes ya cuentan con un abono y quienes desean adquirir uno nuevo. Ahora, para los abonados antiguos, los valores van desde $181.914 en Tribuna Popular hasta $545.739 en Occidental Central Alta y Occidental Central Baja. Eso sí, los hinchas deberán tener en cuenta que estos valores no incluyen el costo del servicio y que aplican términos y condiciones.

En el caso de los abonados nuevos, la tarifa de Tribuna Popular es de $219.000. Mientras que, las localidades de Occidental Central Alta y Occidental Central Baja tienen un precio de $657.000. Ahora bien, en las localidades de Oriental, los precios para abonados antiguos comienzan en $211.020, mientras que para abonados nuevos parten de $258.000.

¿Qué partidos jugará Millonarios de local en los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Millonarios ha quedado ubicado en el Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Los ‘embajadores’ comparten la zona con América de Cali, Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga. Es decir que, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, recibirán a los ‘azucareros’, ‘escarlatas’ y ‘leopardos’.

Fecha 2

24.11.2026 | 6:20 p.m. | Millonarios vs Atlético Bucaramanga | Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Fecha 3

Fecha y hora por confirmar | Millonarios vs América de Cali | Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Fecha 6

Fecha y hora por confirmar | Millonarios vs Deportivo Cali | Estadio Nemesio Camacho El Campín.

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