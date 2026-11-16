Abonos de Millonarios para los cuadrangulares de Liga BetPlay Dimayor 2026-II: estos son los precios por localidad
En Claro Sports pueden informarse sobre el costo de los abonos para acompañar a Millonarios en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.
Millonarios dio a conocer los precios de los abonos para acompañar al equipo durante los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. El mismo club se ha dado en la tarea de publicas la información que incluye las tarifas para abonados antiguos, abonados nuevos y la categoría HED, con valores que varían según la localidad del estadio. Los seguidores del equipo bogotano podrán adquirir sus abonos a partir del lunes 16 de noviembre.
Los hinchas que quieran adquirir su abono podrán consultar los precios correspondientes a las tribunas Occidental, Oriental y Popular. Un detalle no menor es que los valores publicados no incluyen el costo del servicio, que deberá adicionarse al momento de realizar la compra. Además, la venta está sujeta a términos y condiciones.
MÁS INFORMACIÓN: Millonarios, el séptimo que quiere llegar a la final: ¿Qué necesita para ganar el Grupo B?
¿Cuánto cuestan los abonos de Millonarios para los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II?
Los precios de los abonos de Millonarios para los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II dependen de la localidad y de la categoría del comprador. La Tribuna Popular tiene un valor de $181.914 para abonados antiguos y de $219.000 para abonados nuevos. En la categoría HED, el precio publicado es de $186.150.
Por su parte, las localidades de Occidental y Oriental tienen diferentes tarifas, de acuerdo con la ubicación dentro de cada tribuna.
|Localidad
|Abonado antiguo
|Abonado nuevo
|HED
|Tribuna Popular
|$181.914
|$219.000
|$186.150
|Occidental Central Alta
|$545.739
|$657.000
|$558.450
|Occidental Central Baja
|$545.739
|$657.000
|$558.450
|Occidental General Norte
|$392.931
|$450.000
|$405.000
|Occidental General Sur
|$392.931
|$450.000
|$405.000
|Occidental Preferencial Alta Norte
|$498.441
|$597.000
|$507.450
|Occidental Preferencial Alta Sur
|$498.441
|$597.000
|$507.450
|Oriental Central Alta
|$392.931
|$477.000
|$405.450
|Oriental Central Baja
|$291.060
|$345.000
|$293.250
|Oriental General Baja Norte
|$211.020
|$258.000
|$219.300
|Oriental General Baja Sur
|$211.020
|$258.000
|$219.300
|Oriental Preferencial Alta Norte
|$301.974
|$369.000
|$313.650
|Oriental Preferencial Alta Sur
|$301.974
|$369.000
|$313.650
|Oriental Alta Sur
|$301.974
|$369.000
|$313.650
Importante: a los valores indicados se debe adicionar el costo correspondiente al servicio y la compra también está sujeta a términos y condiciones.
¿Cuál es el precio de los abonos de Millonarios para abonados antiguos y nuevos?
El valor presenta diferencias entre quienes ya cuentan con un abono y quienes desean adquirir uno nuevo. Ahora, para los abonados antiguos, los valores van desde $181.914 en Tribuna Popular hasta $545.739 en Occidental Central Alta y Occidental Central Baja. Eso sí, los hinchas deberán tener en cuenta que estos valores no incluyen el costo del servicio y que aplican términos y condiciones.
En el caso de los abonados nuevos, la tarifa de Tribuna Popular es de $219.000. Mientras que, las localidades de Occidental Central Alta y Occidental Central Baja tienen un precio de $657.000. Ahora bien, en las localidades de Oriental, los precios para abonados antiguos comienzan en $211.020, mientras que para abonados nuevos parten de $258.000.
MÁS INFORMACIÓN: Así se jugará la fecha 1 y 2 de los cuadrangulares de Liga BetPlay Dimayor 2026-II
¿Qué partidos jugará Millonarios de local en los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
Millonarios ha quedado ubicado en el Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Los ‘embajadores’ comparten la zona con América de Cali, Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga. Es decir que, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, recibirán a los ‘azucareros’, ‘escarlatas’ y ‘leopardos’.
Fecha 2
- 24.11.2026 | 6:20 p.m. | Millonarios vs Atlético Bucaramanga | Estadio Nemesio Camacho El Campín.
Fecha 3
- Fecha y hora por confirmar | Millonarios vs América de Cali | Estadio Nemesio Camacho El Campín.
Fecha 6
- Fecha y hora por confirmar | Millonarios vs Deportivo Cali | Estadio Nemesio Camacho El Campín.