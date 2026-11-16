El analista de Claro Sports considera que el proyecto del entrenador mexicano debe respetarse, incluso si el Tricolor no avanza al Final Four

Félix Fernández respalda el proceso de Rafa Márquez | Imago7

El futuro de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana ha comenzado a generar debate ante la posibilidad de que el Tricolor quede eliminado de la Concacaf Nations League 2026 a manos de Jamaica. La falta de victorias en los primeros encuentros de su gestión ha provocado cuestionamientos sobre la continuidad del entrenador, quien enfrenta uno de sus primeros desafíos importantes desde que asumió el cargo.

En medio de este escenario, Félix Fernández defendió la permanencia de Rafa Márquez durante Claro Sports por W Radio. El exfutbolista consideró que una posible eliminación en los cuartos de final no debería provocar su salida, debido a que su llegada al banquillo nacional forma parte de un proyecto que comenzó a construirse desde años atrás.

El analista fue contundente al responder si Márquez tendría que abandonar la dirección técnica en caso de no conseguir el boleto al Final Four. “Claro que no se debe ir”, expresó Fernández, quien sostuvo que la Federación Mexicana de Fútbol debe respetar la planificación establecida para el proceso del exdefensor del Barcelona.

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Uno de sus principales argumentos fue la manera en que se preparó el nombramiento de Márquez. Fernández recordó que el entrenador dejó su proyecto en el Barcelona B para incorporarse como auxiliar de Javier Aguirre, con el objetivo de asumir posteriormente la responsabilidad de dirigir a la Selección Mexicana.

“Porque están preparando la llegada de Rafa Márquez desde dos años antes, cuando lo hizo como auxiliar en la selección de Javier Aguirre”, explicó el comentarista, quien también destacó que el estratega aceptó incorporarse al cuerpo técnico nacional por tratarse de una apuesta a largo plazo.

¿Debe salir Rafa Márquez si México queda eliminado ante Jamaica?

Para Félix Fernández, los resultados inmediatos no deberían modificar una decisión que fue tomada con anticipación. El exguardameta reconoció que en caso de llegar a seis partidos sin conseguir una victoria, representa un escenario complicado, pero insistió en que una eliminación de la Nations League no sería motivo suficiente para interrumpir el proceso.

“Seis partidos en los que no puede ganar, aunque quede fuera de las semifinales o Final Four, creo que no debería salir”, señaló Fernández durante su participación en Claro Sports por W Radio.

El analista también reconoció que Márquez todavía tiene aspectos por desarrollar como entrenador. Sin embargo, consideró que la experiencia debe formar parte del proceso de crecimiento del técnico mexicano, en lugar de convertirse en un argumento para exigir su salida después de sus primeros resultados adversos.

“Se sabe que es un técnico inexperto. Tomar experiencia también”, comentó Fernández, quien dejó claro que su postura no depende exclusivamente del desempeño que tenga México frente a Jamaica.

Félix Fernández pide paciencia y respeto al proyecto de Rafael Márquez

Otro de los puntos que destacó el comentarista fue la trayectoria de Márquez como futbolista y su aportación a la Selección Mexicana. Fernández reconoció que su postura sería diferente si se tratara de otro entrenador, pero considera que los antecedentes del exdefensor y la planificación de su llegada justifican mantener la confianza en él.

“Si fuera cualquier otro técnico, la respuesta sería sí, pero Rafa Márquez le ha dado mucho al fútbol mexicano. Es también una apuesta que lleva ya tiempo y creo que hay que tener paciencia”, afirmó.

Finalmente, Fernández reiteró que el futuro del entrenador no debería quedar condicionado a un solo resultado. “Reitero, pase lo que pase. Hay que darle continuidad al proceso”, sentenció el analista, quien considera que México debe mantener su proyecto deportivo incluso si Jamaica consigue eliminar al Tricolor de la Concacaf Nations League.

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