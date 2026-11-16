El técnico de Jamaica minimizó el desgaste del viaje y aseguró que su principal preocupación antes de la vuelta es la Selección Mexicana

El técnico de Jamaica minimiza el viaje a México. ULISES RUIZ / AFP | Imago 7

Jamaica llegará a Monterrey con la ventaja de 3-2 conseguida en Kingston, pero el técnico Rudolph Speid no considera que el viaje a México sea un factor determinante para su equipo. El entrenador de los Reggae Boyz aseguró que sus futbolistas están acostumbrados a los desplazamientos internacionales y señaló que la principal preocupación de Jamaica estará dentro de la cancha: la Selección Mexicana.

El conjunto caribeño consiguió una ventaja de dos goles en el partido de ida, pero México reaccionó en el segundo tiempo con las anotaciones de Gilberto Mora y Julián Quiñones. Para Speid, esa reacción tuvo una importancia particular porque permitió al Tricolor reducir la diferencia antes del encuentro decisivo.

El técnico jamaicano también reconoció el trabajo de Rafael Márquez durante el partido de ida y consideró que las modificaciones realizadas por el entrenador mexicano tuvieron un impacto directo en la reacción de su equipo.

Speid considera que Jamaica necesita otro gol

Después del triunfo en Kingston, Speid reconoció que México logró reaccionar y que los ajustes realizados por Rafael Márquez cambiaron parcialmente el desarrollo del encuentro. “Muy bien, es bueno volver a nuestros objetivos fuera de casa. Pensé que eso era fundamental en mi mente, di la vuelta al juego a su favor un poco para la segunda mitad. Así que supongo que el entrenador fue genial e hizo los cambios que tenía que hacer”, explicó el estratega en conferencia de prensa.

Speid considera que Jamaica no puede limitarse a defender la ventaja que consiguió en el primer partido. Su objetivo será encontrar otra anotación que le permita afrontar con mayor margen los últimos minutos de la eliminatoria. “Si podemos conseguir ampliar la ventaja, creo que podríamos dar un paso importante hacia la clasificación. No creo que podamos sobrevivir con una ventaja de un solo gol. Creo que necesitamos al menos otro gol”, afirmó.

La declaración refleja el planteamiento que Jamaica podría buscar en Monterrey: no conformarse con proteger el 3-2 y tratar de volver a encontrar espacios para marcar.

Speid descarta que el viaje afecte a Jamaica

México contará con el respaldo de su afición en el Gigante de Acero, mientras Jamaica tuvo que afrontar el desplazamiento desde Kingston hasta Monterrey de más de 12 horas de viaje. Sin embargo, Speid descartó que el traslado represente un problema importante para su equipo y recordó que conoce las condiciones de jugar en territorio mexicano.

“He estado en México, esta es mi tercera visita desde principios de año. Entendemos lo que implica viajar y no es algo nuevo para nosotros. Tenemos jugadores con mucha experiencia y no creo que el viaje nos afecte demasiado”, señaló.

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El entrenador considera que el principal desafío estará en el terreno de juego y no en el traslado. Jamaica deberá defender su ventaja ante un México que necesita remontar para avanzar.

Khori Bennett destaca el ánimo de Jamaica antes de la vuelta

El delantero Khori Bennett también habló sobre el estado anímico de los Reggae Boyz antes de visitar Monterrey. El jugador aseguró que el grupo mantiene la confianza después del resultado conseguido en Kingston.

“El ambiente dentro del equipo es bueno. Incluso antes del último partido había mucha concentración y preparación. En general, el ánimo es positivo y todos estamos esperando con entusiasmo este partido”, explicó Bennett.

El atacante reconoció que Jamaica tiene una ventaja importante, pero dejó claro que el equipo entiende que todavía quedan 90 minutos y que la clasificación no está definida.

“Cada partido comienza siendo 11 contra 11, así que siempre tienes una oportunidad. Nosotros siempre afrontamos los partidos creyendo en nosotros mismos y sabiendo que tenemos posibilidades”, señaló.

Bennett también destacó la importancia de mantener la concentración durante la vuelta. “Estamos contentos con la ventaja que tenemos, pero sabemos que todavía quedan otros 90 minutos por jugar. Simplemente nos estamos preparando para eso”, agregó.

Jamaica llega a Monterrey con ventaja, pero sin confiarse

El triunfo por 3-2 dejó a Jamaica con un gol de ventaja en la eliminatoria, pero la reacción mexicana durante el segundo tiempo cambió por completo el escenario. Los Reggae Boyz necesitan ahora administrar el marcador y, de acuerdo con las palabras de Speid, buscar una nueva anotación que les permita ampliar la diferencia.

La vuelta se disputará en el Estadio BBVA de Monterrey, donde México estará obligado a buscar la remontada, mientras Jamaica intentará confirmar el trabajo realizado en Kingston.

Speid, por ahora, tiene claro que una ventaja de un solo gol no es suficiente para sentirse seguro. “Creo que necesitamos al menos otro gol”, sentenció el entrenador jamaicano.