La grama de El Campín tardaría más de lo esperado: Millonarios y Santa Fe podrían tener de nuevo aplazamientos de partidos

Millonarios y Santa Fe enfrentan posibles cambios de programación en El Campín por trabajos de recuperación de la gramilla.

Mackalister Silva encarando a Emmanuel Olivera | Vizzor Image

Desde hace varios días el estadio El Campín está sin disponibilidad para el fútbol, esto principalmente porque se hizo el concierto de BTS, el cual exigió de un cierre para poder montar todo el tema del escenario. De igual forma, se requirió de un tiempo prudente para el desmonte del mismo y un mantenimiento que se le viene haciendo a la grama.

En un comunicado emitido hace unas semanas, Sencia, el administrado del escenario, informó que del 23 de septiembre al 16 de octubre no se iba a poder jugar por esos dos motivos. No obstante, según la programación de Dimayor, el ‘Coloso de la 57’ lo habilitarían antes porque Millonarios juega contra Once Caldas el 13 y Santa Fe ante Jaguares el 14.

Ahora bien, en varios videos difundidos por la propia entidad y algunos periodistas se evidencia que se está en el proceso de volver a poner la grama, pues esta se retiró para el concierto. Hay que entender que es un procedimiento de cuidado y de atención, sobre todo para que el césped pueda quedar en buenas condiciones.

Si bien hay avance, parece que Sencia se extendería un poco más para entregar el estadio para que vuelva la actividad del fútbol, según el reporte de varios medios de comunicación y periodistas. De ser así, tanto el ‘Embajador’ como el ‘León’ sufrirían de nuevo cambios en la programación que ya está confirmada.

¿Cómo serían esas modificaciones?

Los reportes que se han entregado, por ejemplo, en programas como Morningol del Diario AS, dicen que los partidos se moverían por un día. Es decir, Millonarios jugaría ante Once Caldas el 14 y Santa Fe contra Jaguares el 15. Vale la pena aclarar que es la hipótesis que se maneja, pero aún no es oficial.

Seguramente el pasar de estos días va a ser clave para saber si esos encuentros se corren o no, pues los clubes, Dimayor ni Sencia han hecho un pronunciamiento oficial al respecto. También hay que tener presente que ese tema se debe hablar con los equipos visitantes, ya que es algo que podría cambiar su calendario.

Le puede interesar