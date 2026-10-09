Hugo Rodallega niega rumores sobre su salida de Santa Fe: “Ojalá me renueven por dos años más”

El cuadro ‘Cardenal’ se prepara para jugar el próximo domingo en condición de local en el municipio de Mosquera, Cundinamarca ante Fortaleza.

Hugo Rodallega, de Santa Fe, vs Caracas | Vizzor

En el Fútbol Profesional Colombiano es normal que durante se juegan las distintas competiciones de la DIMAYOR, comiencen con la ‘ventana de humo’ o que inicie el mercado de fichajes. Tal sucede con la Liga BetPlay, mientras el certamen principal se pone al día con el calendario ya comienzan a sonar movimientos de jugadores.

Uno de los más recientes y que se convirtió viral en redes sociales, pertenece al rumor que se generó en varios medios de comunicación, sobre una posible salida de Hugo Rodallega de Independiente Santa Fe. Pues bien, el mismo jugador fue encargado de dispersar este ‘humo’ y dar un parte de tranquilidad a la fanaticada ‘Cardenal’.

“Tengo contrato hasta diciembre del 2026”

“Totalmente falso. La verdad no sé de dónde salió esta noticia, hasta yo quedé sorprendido leyendo todo eso el día de ayer (08/10) en la mañana, que algunos canales ya estaban asegurando que yo me iba“, aseguró el goleador santafereño, en atención a medios y declaraciones recopiladas por DSports.

“Lo que sí es cierto es que yo culmino contrato con Santa Fe en diciembre de este año, eso lo saben todos. También es cierto que me gustaría terminar con la camiseta del Quindío, eso no es un secreto. Pero por ahora mi prioridad es Independiente Santa Fe, quiero quedarme acá, ojalá se pueda hablar del tema de la renovación, pero eso ya dependerá del cuerpo técnico y de la directiva, el presidente es quien tomará esa decisión, pero mi intención es quedarme, ya veremos qué va a pasar en el futuro”.

“No sé de dónde sacaron esa noticia, hay gente que lo asegura sin ningún argumento porque no he hablado con nadie, es sorprendente pero son cosas que también hay que saberlas manejar cuando uno está en el mundo del fútbol”, agregó Hugo Rodallega.

“Todos conocen mi historia con el Quindío”

“Acá es mi casa, acá es donde me he sentido cómodo, mi familia está feliz. Siento que estoy disfrutando de una etapa de mi carrera, que si les soy sincero no pensé que fuésemos a tener estos momentos tan bonitos con esta camiseta y es el equipo que ya está en mi corazón”, añadió.

“La historia que se ha construido y lo que falta, porque con este equipo vamos a pelear nuevamente el título. Si me voy a ir que sea con otro título. El foco ahora solo está en eso y ya veremos qué puede pasar, pero ¿por qué me quiero quedar? porque aquí me siento bien” y por último declaró: “Si yo pudiese renovar mi contrato, lo haría por dos años”.

Pues bien, tal y como lo menciona Hugo Rodallega, el futbolista de 41 tiene contrato con Independiente Santa Fe hasta diciembre del 2026, resta el final de temporada con el ‘León’ para saber su verdadero futuro. El artillero vallecaucano se ha convertido en ídolo del club para la afición, después de aquel gol en junio del 2025 al Medellín para darle la décima estrella al club y varias situaciones más.

Lea también: