¡Duro golpe para la Máquina! Cruz Azul pierde a Gabriel Fernández para el arranque de la Liguilla

El atacante cementero quedó descartado para el partido de ida de los cuartos de final ante Atlas

En la antesala de una de las series más exigentes de la Liguilla, Cruz Azul tendrá que encarar la ida de los cuartos de final ante Atlas de este sábado 2 de mayo con una baja sensible en su ataque. El uruguayo Gabriel Fernández, pieza clave en el funcionamiento ofensivo celeste, quedó fuera del primer compromiso tras sufrir una distensión muscular que también deja en suspenso su presencia para el partido de vuelta.

La ausencia del delantero llega en un momento particularmente delicado, justo cuando el equipo había encontrado en él a su principal referencia en el área, tanto por su capacidad de definición como por su movilidad y peso en la generación de espacios. Su impacto no solo se refleja en los goles, sino también en la forma en que condiciona a las defensas rivales, por lo que su baja obliga a replantear la propuesta ofensiva en una eliminatoria que se anticipa cerrada y de detalles.

El técnico Joel Huiqui se enfrenta ahora a un escenario que requiere ajustes finos. Más allá de sustituir nombres, deberá decidir si mantiene el esquema habitual o introduce variantes tácticas que le permitan redistribuir responsabilidades en ataque. Entre las opciones que maneja el cuerpo técnico aparecen Mateo Levy y Christian Ebere, siendo este último quien se perfila como el principal candidato para ocupar el rol de titular, gracias a su potencia física y capacidad para jugar de espaldas.

Desde el entorno del club no descartan del todo a Fernández para la vuelta, pero reconocen que su evolución será clave en los próximos días. El enfoque está puesto en una recuperación prudente, con la prioridad de evitar recaídas que puedan comprometer su disponibilidad en lo que resta de la fase final.

Mientras tanto, Cruz Azul se alista para un primer capítulo sin su ‘Toro’, con la presión de sostener su nivel competitivo y encontrar soluciones colectivas ante un Atlas que seguramente buscará capitalizar cualquier debilidad. La serie, incluso antes de comenzar, ya plantea un escenario de alta exigencia táctica y emocional.

Los números de Fernández en el Clausura 2026

El delantero uruguayo de Cruz Azul, Gabriel Mathias Fernández, registra 5 goles en 975 minutos jugados dentro del Clausura 2026, con promedio de un gol cada 195 minutos por lo que ahora los cementeros tendrán que disponer de otros elementos para buscar hacer daño en la cabaña rojinegra.

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