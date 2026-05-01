Mikel Arriola apoya a Javier Aguirre y defiende concentración del Tri rumbo al Mundial 2026

El presidente de la FMF respaldó al técnico por la concentración previa del Tri y habló del fin de la multipropiedad como paso clave para expandir la Liga MX

El presidente busca calmar la tensión entre clubes y selección | Imago7

La convocatoria previa de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026 volvió a poner sobre la mesa la relación entre la selección mexicana, la Liga MX y los clubes que aún compiten en la Liguilla. En medio de las dudas por la concentración del Tricolor durante una etapa clave del torneo local, Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, defendió la planeación del cuerpo técnico nacional y dejó claro que la prioridad es construir la mejor lista posible para la Copa del Mundo.

En palabras para TUDN, Arriola explicó que la decisión de Aguirre no responde a una imposición, sino a una valoración integral del momento que vive cada futbolista. El directivo también abordó el tema de la multipropiedad en la Liga MX y abrió la puerta a una posible expansión de equipos en Primera División, siempre y cuando antes se consolide el proceso de centralización y venta de clubes.

Mikel Arriola respalda las decisiones de Aguirre de hacer la concentración previa

Arriola fue claro al señalar que Javier Aguirre y su cuerpo técnico tienen la prioridad deportiva para definir el camino de la selección mexicana. Aunque la concentración previa se da en plena Liguilla, el dirigente sostuvo que las decisiones parten de un análisis profundo, en el que también se consideran lesiones, cargas de trabajo y distintos criterios internos del cuerpo técnico. “Primero decir que el equipo de Javier, su cuerpo técnico, tiene la prioridad para generar la mejor lista, sus valoraciones son de fondo y son pragmáticas, hay circunstancias como lesiones, Liguilla, las distintas visiones que tiene dentro de su equipo”, declaró Arriola, al explicar el respaldo institucional hacia el trabajo del seleccionador nacional.

El mensaje del dirigente también buscó calmar la tensión que suele aparecer entre selección y clubes cuando los calendarios se cruzan. Para Arriola, la prelista de Aguirre fue una medida responsable, pensada para ganar tiempo de trabajo sin romper la relación con los equipos de la Liga MX. “Javier lo que hizo fue una preselección responsable, generamos espacio de tiempo de más horas, pero con dos acentos, los jugadores de la liga y el mensaje es de cero manoseo, y el segundo es que también hay jóvenes para el siguiente ciclo, los clubes siempre apoyando”, agregó el directivo sobre el proceso de convocatoria previa rumbo al Mundial 2026.

La FMF evita entrar en decisiones deportivas y cierra filas con el Vasco

El Comisionado Presidente de la FMF insistió en que no intervendrá en los temas deportivos de la selección mexicana. Su postura fue respaldar el margen de decisión de Aguirre, pero también cuidar la comunicación con los clubes, especialmente en un momento del torneo en el que varios equipos compiten por el título de la Liga MX. “No me voy a meter en temas deportivos, Javier tiene toda nuestra absoluta confianza, debemos ser serios con los clubes y siempre se podrá justificar cualquier circunstancia única, pero tenemos confianza en que Javier va a tomar las mejores decisiones, contentos de que a una semana de la Asamblea de Liga MX estamos en el Congreso FIFA más fortalecidos”, sentenció Arriola.

La declaración marca una postura institucional: la FMF respalda a Aguirre y al mismo tiempo busca sostener una relación estable con los clubes. En la antesala del Mundial 2026, la selección mexicana necesita tiempo de trabajo, pero también depende de que la Liga MX acompañe el proceso sin que se genere un desgaste innecesario entre las partes.

¿Más equipos en la Liga MX? Arriola condiciona la expansión al fin de la multipropiedad

Además del tema de selección mexicana, Arriola habló sobre la posibilidad de que la Liga MX pueda tener más clubes en Primera División. El dirigente no cerró la puerta a una expansión, pero aclaró que antes debe resolverse un punto que considera central para el futuro del fútbol mexicano: la multipropiedad. “El primero es la multipropiedad, tenemos que terminar con eso y después es otra instancia de entrar a la liga, la valoración que se tiene que hacer es centralizar nuestras propiedades para que en el caso que haya expansiones, se incremente el valor de los activos, ahí es donde sin duda habría una oportunidad”, explicó sobre el camino que tendría que seguir la Liga MX antes de pensar en sumar nuevos equipos.

Arriola también destacó que el proceso para eliminar la multipropiedad avanza conforme a los tiempos previstos. De acuerdo con su postura, la venta de clubes responde a un cambio estructural que busca dar mayor credibilidad al fútbol mexicano y aumentar el valor de sus activos. “En un plano de año cuatro meses, donde siempre dijimos que la multipropiedad se tiene que ir por las buenas razones, los equipos se van a vender porque cambian las cosas y eso pasó, ya se vendieron al 100% tres de cuatro y uno ya salió al mercado, vamos a cumplir con este tema que era central, para que generemos credibilidad y vemos que hay gran apetito por los equipos mexicanos”, afirmó.

Con sus declaraciones, Mikel Arriola dejó dos mensajes principales: respaldo total a Javier Aguirre en la construcción de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026 y una ruta clara para la Liga MX antes de pensar en crecer. La concentración previa del Tricolor se mantiene como una apuesta deportiva de Aguirre, mientras que el futuro de la liga dependerá de cerrar el capítulo de la multipropiedad y fortalecer el valor de los clubes mexicanos.

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