Gabriela Jaquez señala las carencias en el básquetbol mexicano: “si quieren vernos triunfar, necesitamos respaldo”

La jugadora del Chicago Sky y campeona con UCLA Bruins cuestiona la falta de apoyo en México de cara a su debut en la WNBA

Jaquez y la importancia de jugar con México para su desarrollo | Reuters

Gabriela Jaquez llegó a la WNBA tras ser seleccionada en la quinta posición del Draft 2026 por Chicago Sky. La base formada en UCLA cerró su etapa universitaria con un campeonato nacional y ahora se prepara para su debut profesional, mientras mantiene su vínculo competitivo con la selección mexicana de básquetbol, con la que debutó en 2024 y suma participaciones en torneos FIBA.

En entrevista con Sports Illustrated México, Jaquez abordó directamente las condiciones estructurales del basquetbol femenil en el país. La jugadora señaló el gran potencial a nivel nacional, condicionado por la falta de respaldo institucional y económico, obstáculos que les evitan competir al más alto nivel internacional.

“Mis compañeras en México son increíbles; me recibieron con los brazos abiertos y son personas fantásticas. Además, son muy buenas. Pero necesitamos el apoyo del país; si quieren vernos triunfar, necesitamos ese respaldo. A veces no está ahí, lo cual es triste porque tenemos el potencial y me duele. Por eso quise jugar para México, para poner algo en marcha. Creo que todo el país lo merece, estas chicas lo merecen. Trabajan arduamente. Estoy muy agradecida de ser parte de esto y representar a un país tan maravilloso. Espero que podamos obtener más apoyo, ganar partidos y tal vez ir a los Juegos Olímpicos algún día”.

Desde su debut en agosto de 2024 en el torneo de preclasificación rumbo a la Copa del Mundo FIBA, Jaquez se consolidó como el máximo referente ofensivo del equipo, liderando en anotación el certamen y firmando actuaciones de doble dígito en puntos y rebotes ante selecciones como Mozambique, Nueva Zelanda y Montenegro.

Su progresión se mantuvo en la AmeriCup 2025 disputada en Santiago de Chile. En ese torneo, promedió 12 puntos y seis rebotes en siete partidos, ubicándose entre las mejores anotadoras del campeonato y guiando a México a su mejor resultado en el certamen desde 2011.

Jaquez destacó el valor competitivo que le ha dejado su experiencia internacional. “Mis experiencias han sido asombrosas y jugar básquetbol en la FIBA me han ayudado con mi futura carrera en la WNBA”, explicó.

Mientras inicia su etapa profesional en la WNBA, Jaquez mantiene su ambición internacional con la selección y las aspiraciones de tener más compatriotas en la liga. Su discurso apunta a una exigencia clara: traducir el talento demostrado en la duela en condiciones reales de desarrollo para el básquetbol mexicano.

Te puede interesar