Los Colts no ejercen la opción de quinto año de Anthony Richardson y crece la incertidumbre sobre su futuro

El plazo para que los equipos de la NFL ejercieran las opciones de quinto año de los jugadores elegidos en primera ronda en 2023 vencía este viernes

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Los Indianapolis Colts decidieron no ejercer la opción de quinto año del contrato de novato de Anthony Richardson, una determinación que deja al quarterback en camino a la agencia libre sin restricciones después de la temporada 2026. La decisión era esperada dentro de la organización, pero confirma un nuevo giro en la relación entre el equipo y el jugador que fue seleccionado con el cuarto pick global del Draft 2023.

El plazo para que los equipos de la NFL ejercieran las opciones de quinto año de los jugadores elegidos en primera ronda en 2023 vencía este viernes. En el caso de Richardson, activar esa cláusula habría significado garantizarle un salario superior a los 22 millones de dólares para 2027, una cifra que Indianapolis decidió no comprometer ante el panorama actual del jugador.

La medida aumenta las dudas sobre la continuidad de Richardson con los Colts, especialmente después de que el quarterback solicitara un intercambio en febrero. El equipo le otorgó permiso para hablar con otras franquicias sobre una posible operación, aunque hasta ahora no se ha concretado ningún acuerdo que le permita salir de Indianapolis.

Richardson todavía mantiene la esperanza de encontrar un nuevo destino, sobre todo tras la decisión de los Colts de apostar por Daniel Jones como su quarterback titular. Jones firmó el mes pasado una extensión de dos años y 88 millones de dólares, lo que lo coloca como la principal opción del equipo para el futuro inmediato.

El quarterback tampoco ha asistido a los entrenamientos voluntarios de temporada baja, otro indicio del momento complicado que vive su relación con la franquicia. Aun así, el gerente general Chris Ballard no cerró por completo la puerta a su permanencia. “There’s definitely a scenario there”, dijo en marzo. “He’s a good dude and he’s talented. I still want good for Anthony. I still think he’s got a lot in him”.

La carrera de Richardson con los Colts ha estado marcada por altibajos, lesiones y falta de continuidad. Llegó a la NFL como un prospecto de gran potencial físico, pero con poca experiencia universitaria tras iniciar solo 13 partidos con Florida. Ya como profesional, se perdió 17 encuentros por lesiones durante su etapa como titular entre 2023 y 2024, y la campaña pasada pasó gran parte del año en la lista de lesionados por una fractura orbital sufrida en un accidente durante los calentamientos previos a un partido.

En 17 apariciones durante tres temporadas, Richardson completó el 50.6% de sus pases, con 11 touchdowns y 13 intercepciones, números que no terminaron por consolidarlo como la apuesta de futuro de Indianapolis. Con la opción de quinto año descartada, su situación queda abierta: puede mantenerse como parte del equipo en 2026, ser transferido si aparece una oferta o encaminarse hacia la agencia libre tras una etapa marcada por promesas, lesiones y decisiones pendientes.

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