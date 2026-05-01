Checo Pérez ve progreso en Cadillac pese a quedar eliminado en la SQ1: “Parecía que llegábamos a la SQ2”

El piloto mexicano de Cadillac terminó en el lugar 18 de las prácticas libres del Gran Premio de Miami

Checo Pérez ve mejoría en Cadillac | Reuters

Sergio ‘Checo’ Pérez regresó a la actividad de la Fórmula 1 con Cadillac durante el Gran Premio de Miami, donde tuvo participación en las prácticas libres y en la Qualy de la Sprint Race. El piloto tapatío terminó en el lugar 18 de las FP1 en Florida y después quedó fuera en la SQ1, luego de quedar rezagado en la clasificación, aunque rescató notar mejoras en su monoplaza después del parón.

Tras la sesión, Pérez reconoció que el equipo ha dado pasos con el coche, aunque señaló que los problemas limitaron su trabajo en pista. “Sí, creo que hemos progresado, pero simplemente estamos teniendo demasiados problemas en este momento. Solo logré dar una vuelta en la clasificación, perdimos mucho tiempo en pista durante la práctica.

“Seguimos teniendo estos problemas que realmente tenemos que resolver. Creo que esa es la prioridad número uno en este momento, para poder maximizar el paquete. Aunque estuve muy contento con mi primera vuelta; solo tuve una”, comentó el mexicano tras la Qualy de este día.

El piloto de Cadillac también explicó que, por momentos, el equipo estuvo cerca de meterse a la segunda parte de la clasificación Sprint, lo que tomó como una señal de avance. “En algunos momentos parecía que íbamos a llegar a la SQ2, lo cual ya es un progreso. Así que sí, pero creo que la prioridad ahora es controlar las cosas para asegurarnos de que podamos tener un día tranquilo mañana y ver dónde terminamos el domingo”.

Pérez cerró su análisis al mencionar que el tiempo de salida a pista y los problemas durante la práctica influyeron en el resultado de la SQ1, ya que les llevó tiempo para saltar al asfalto con el vehículo, por lo que le faltó tiempo para demostrar las mejoras que mencionó anteriormente.

“Sí, básicamente creo que salimos demasiado tarde y luego no tuvimos tiempo suficiente para reabastecer combustible y volver a salir. Dado que salimos un poco tarde, ese fue el problema; en la práctica también perdimos tiempo en pista por problemas con el motor y demás. Así que sí, todavía estamos un poco rezagados, pero el ritmo se ve más prometedor, que es el factor más importante”.

Checo Pérez firmó un tiempo de 1:31.255 en su primer intento, registro que en ese momento lo colocó en el puesto 11 y dentro de la zona de clasificación a la SQ2. Sin embargo, el cierre de la tanda modificó el orden, con varios pilotos mejorando sus vueltas y moviendo la línea de corte.

La situación del piloto de Cadillac cambió en el último minuto, cuando pasó del lugar 14 a quedar fuera de los 16 mejores. Pérez terminó en la posición 19 con un tiempo final de 1:31.755, sin posibilidad de avanzar a la SQ2. En la parte alta, Lando Norris fue el más rápido con 1:28.723, seguido por Charles Leclerc con 1:28.733 y Oscar Piastri en el tercer puesto.

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