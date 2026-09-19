Partidos de hoy 19 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este sábado

La jornada 9 de la Liga MX presenta cuatro encuentros sabatinos y el Clásico Nacional sobresale como el duelo estelar del día

El Clásico Nacional se lleva los reflectores de la Jornada 9 | Claro Sports

La actividad futbolística de este sábado tendrá uno de sus principales focos en la Liga MX, donde la jornada presenta cuatro encuentros y el Clásico Nacional entre América y Guadalajara sobresale como el duelo estelar del día. Azulcremas y rojiblancos se enfrentarán a las 21:15 horas en una de las rivalidades más importantes del fútbol mexicano. Antes también tendrán actividad Atlas y Pumas, Atlético de San Luis y Necaxa, además del Monterrey contra Cruz Azul.

La agenda internacional también tendrá presencia en Claro Sports con el partido Sporting CP vs Arouca, correspondiente a la Liga Portugal. El encuentro comenzará a las 13:30 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de Claro Sports, en una jornada en la que el conjunto de Lisboa buscará sumar puntos ante Arouca dentro del campeonato portugués.

En España, LaLiga ofrecerá cuatro partidos durante el sábado, con el Sevilla vs Barcelona como uno de los encuentros principales de la cartelera a las 13:00 horas. La actividad comenzará desde las 06:00 con Osasuna frente a Rayo Vallecano, continuará con Athletic Club vs Alavés y Celta Vigo vs Racing Santander, antes del compromiso del conjunto blaugrana en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Liga MX

Atlas vs Pumas UNAM | 17:00 horas | Canal 5, TUDN y ViX

Atlético de San Luis vs Necaxa | 17:00 horas | ESPN, Disney+ y ViX

Monterrey vs Cruz Azul | 19:10 horas | Canal 5, TUDN y ViX

América vs Guadalajara | 21:15 horas | Canal 5, TUDN y ViX

Liga Portugal

Sporting CP vs Arouca | 13:30 horas | Claro Sports

C.D. Nacional vs FC Famalicao | 08:30 horas | Sin transmisión confirmada en México

Gil Vicente vs Maritimo | 08:30 horas | Sin transmisión confirmada en México

Alverca vs Rio Ave | 11:00 horas | Sin transmisión confirmada en México

LaLiga

Osasuna vs Rayo Vallecano | 06:00 horas | Sky Sports

Athletic Club vs Alavés | 08:15 horas | Sky Sports

Celta Vigo vs Racing Santander | 10:30 horas | Sky Sports

Sevilla vs Barcelona | 13:00 horas | Sky Sports

Premier League

Tottenham Hotspur vs Aston Villa | 05:30 horas | FOX One

Brighton & Hove Albion vs Arsenal | 08:00 horas | TNT Sports y HBO Max

Everton vs Ipswich Town | 08:00 horas | FOX One y Tubi

Newcastle United vs Hull City | 08:00 horas | TNT Sports y HBO Max

Nottingham Forest vs Coventry City | 10:30 horas | TNT Sports y HBO Max

Serie A

Bologna vs Torino | 07:00 horas | Disney+

Udinese vs Cagliari | 07:00 horas | Disney+

AS Roma vs Internazionale | 10:00 horas | Disney+

Venezia vs Lazio | 12:45 horas | Disney+

Ligue 1

Paris FC vs Strasbourg | 09:15 horas | FOX One

Angers vs Troyes | 12:45 horas | FOX One

Le Mans vs Lorient | 12:45 horas | FOX One

Lyon vs Stade Rennais | 12:45 horas | FOX One

Toulouse vs Le Havre AC | 12:45 horas | FOX One

Eredivisie

ADO Den Haag vs SC Cambuur | 08:30 horas | Disney+ Premium

Sparta Rotterdam vs Heerenveen | 10:45 horas | Disney+ Premium

Ajax Amsterdam vs Excelsior | 12:00 horas | ESPN 4 y Disney+ Premium

Willem II vs Fortuna Sittard | 13:00 horas | Disney+ Premium

Bundesliga

Borussia Mönchengladbach vs Mainz | 07:30 horas | FOX One

Eintracht Frankfurt vs SC Freiburg | 07:30 horas | FOX One

Hamburg SV vs FC Cologne | 07:30 horas | FOX One

Werder Bremen vs FC Augsburg | 07:30 horas | FOX One

VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund | 10:30 horas | FOX One

Major League Soccer

CF Montréal vs Columbus Crew | 17:30 horas | Apple TV

D.C. United vs Charlotte FC | 17:30 horas | Apple TV

New England Revolution vs Orlando City SC | 17:30 horas | Apple TV

San Jose Earthquakes vs LAFC | 17:30 horas | Apple TV

FC Dallas vs Austin FC | 18:30 horas | Apple TV

Houston Dynamo FC vs FC Cincinnati | 18:30 horas | Apple TV

Minnesota United FC vs LA Galaxy | 18:30 horas | Apple TV

Sporting Kansas City vs Philadelphia Union | 18:30 horas | Apple TV

St. Louis CITY SC vs Toronto FC | 18:30 horas | Apple TV

Colorado Rapids vs Seattle Sounders FC | 19:30 horas | Apple TV

Nashville SC vs Chicago Fire FC | 19:30 horas | Apple TV

Real Salt Lake vs Vancouver Whitecaps | 19:30 horas | Apple TV

Portland Timbers vs Atlanta United FC | 20:30 horas | Apple TV

Liga de Expansión MX

Cancún FC vs Alebrijes de Oaxaca | 19:00 horas | AYM Sports

Club Atlético Morelia vs Leones Negros | 19:00 horas | AYM Sports

Club Jaiba Brava vs Dorados de Sinaloa | 19:00 horas | AYM Sports

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