Partidos de hoy 19 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este sábado
La jornada 9 de la Liga MX presenta cuatro encuentros sabatinos y el Clásico Nacional sobresale como el duelo estelar del día
La actividad futbolística de este sábado tendrá uno de sus principales focos en la Liga MX, donde la jornada presenta cuatro encuentros y el Clásico Nacional entre América y Guadalajara sobresale como el duelo estelar del día. Azulcremas y rojiblancos se enfrentarán a las 21:15 horas en una de las rivalidades más importantes del fútbol mexicano. Antes también tendrán actividad Atlas y Pumas, Atlético de San Luis y Necaxa, además del Monterrey contra Cruz Azul.
La agenda internacional también tendrá presencia en Claro Sports con el partido Sporting CP vs Arouca, correspondiente a la Liga Portugal. El encuentro comenzará a las 13:30 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de Claro Sports, en una jornada en la que el conjunto de Lisboa buscará sumar puntos ante Arouca dentro del campeonato portugués.
En España, LaLiga ofrecerá cuatro partidos durante el sábado, con el Sevilla vs Barcelona como uno de los encuentros principales de la cartelera a las 13:00 horas. La actividad comenzará desde las 06:00 con Osasuna frente a Rayo Vallecano, continuará con Athletic Club vs Alavés y Celta Vigo vs Racing Santander, antes del compromiso del conjunto blaugrana en el Ramón Sánchez-Pizjuán.
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Liga MX
- Atlas vs Pumas UNAM | 17:00 horas | Canal 5, TUDN y ViX
- Atlético de San Luis vs Necaxa | 17:00 horas | ESPN, Disney+ y ViX
- Monterrey vs Cruz Azul | 19:10 horas | Canal 5, TUDN y ViX
- América vs Guadalajara | 21:15 horas | Canal 5, TUDN y ViX
Liga Portugal
- Sporting CP vs Arouca | 13:30 horas | Claro Sports
- C.D. Nacional vs FC Famalicao | 08:30 horas | Sin transmisión confirmada en México
- Gil Vicente vs Maritimo | 08:30 horas | Sin transmisión confirmada en México
- Alverca vs Rio Ave | 11:00 horas | Sin transmisión confirmada en México
LaLiga
- Osasuna vs Rayo Vallecano | 06:00 horas | Sky Sports
- Athletic Club vs Alavés | 08:15 horas | Sky Sports
- Celta Vigo vs Racing Santander | 10:30 horas | Sky Sports
- Sevilla vs Barcelona | 13:00 horas | Sky Sports
Premier League
- Tottenham Hotspur vs Aston Villa | 05:30 horas | FOX One
- Brighton & Hove Albion vs Arsenal | 08:00 horas | TNT Sports y HBO Max
- Everton vs Ipswich Town | 08:00 horas | FOX One y Tubi
- Newcastle United vs Hull City | 08:00 horas | TNT Sports y HBO Max
- Nottingham Forest vs Coventry City | 10:30 horas | TNT Sports y HBO Max
Serie A
- Bologna vs Torino | 07:00 horas | Disney+
- Udinese vs Cagliari | 07:00 horas | Disney+
- AS Roma vs Internazionale | 10:00 horas | Disney+
- Venezia vs Lazio | 12:45 horas | Disney+
Ligue 1
- Paris FC vs Strasbourg | 09:15 horas | FOX One
- Angers vs Troyes | 12:45 horas | FOX One
- Le Mans vs Lorient | 12:45 horas | FOX One
- Lyon vs Stade Rennais | 12:45 horas | FOX One
- Toulouse vs Le Havre AC | 12:45 horas | FOX One
Eredivisie
- ADO Den Haag vs SC Cambuur | 08:30 horas | Disney+ Premium
- Sparta Rotterdam vs Heerenveen | 10:45 horas | Disney+ Premium
- Ajax Amsterdam vs Excelsior | 12:00 horas | ESPN 4 y Disney+ Premium
- Willem II vs Fortuna Sittard | 13:00 horas | Disney+ Premium
Bundesliga
- Borussia Mönchengladbach vs Mainz | 07:30 horas | FOX One
- Eintracht Frankfurt vs SC Freiburg | 07:30 horas | FOX One
- Hamburg SV vs FC Cologne | 07:30 horas | FOX One
- Werder Bremen vs FC Augsburg | 07:30 horas | FOX One
- VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund | 10:30 horas | FOX One
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Major League Soccer
- CF Montréal vs Columbus Crew | 17:30 horas | Apple TV
- D.C. United vs Charlotte FC | 17:30 horas | Apple TV
- New England Revolution vs Orlando City SC | 17:30 horas | Apple TV
- San Jose Earthquakes vs LAFC | 17:30 horas | Apple TV
- FC Dallas vs Austin FC | 18:30 horas | Apple TV
- Houston Dynamo FC vs FC Cincinnati | 18:30 horas | Apple TV
- Minnesota United FC vs LA Galaxy | 18:30 horas | Apple TV
- Sporting Kansas City vs Philadelphia Union | 18:30 horas | Apple TV
- St. Louis CITY SC vs Toronto FC | 18:30 horas | Apple TV
- Colorado Rapids vs Seattle Sounders FC | 19:30 horas | Apple TV
- Nashville SC vs Chicago Fire FC | 19:30 horas | Apple TV
- Real Salt Lake vs Vancouver Whitecaps | 19:30 horas | Apple TV
- Portland Timbers vs Atlanta United FC | 20:30 horas | Apple TV
Liga de Expansión MX
- Cancún FC vs Alebrijes de Oaxaca | 19:00 horas | AYM Sports
- Club Atlético Morelia vs Leones Negros | 19:00 horas | AYM Sports
- Club Jaiba Brava vs Dorados de Sinaloa | 19:00 horas | AYM Sports