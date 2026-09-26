Campeonato Nacional Liga Telmex Telcel de Béisbol 2026, en vivo el juego por el tercer lugar: categoría 13-14 años

Sigue la acción de la Liga Telmex Telcel en la multiplataforma de Claro Sports

Falta cargar propiedades para mostrar este video. Ve a la página de edición para completarlas.

El Campeonato Nacional de la Liga Telmex Telcel de Béisbol 2026 está llegando a su desenlace y este sábado se juega el partido por el tercer lugar en la categoría 13-14 años. Ambas novenas saltan al terreno de juego motivadas por cerrar su participación dentro del podio del certamen y coronar una destacada actuación en el torneo.

Así que no te pierdas cada lanzamiento, turno al bat y jugada del Campeonato Nacional de la Liga Telmex Telcel de Béisbol 2026, con la cobertura de una competencia enfocada en las nuevas generaciones del béisbol nacional. Todo lo podrás seguir a través de la multiplataforma de Claro Sports.