Posibles alineaciones de Jaguares vs Alianza por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Jaguares y Alianza se ven las caras este domingo 26 de septiembre a las 04:00 p.m. en el Estadio Jaraguay de Montería.

Posibles de Jaguares Vs Alianza/ Claro Sports.

Este domingo culminarán las acciones en la jornada 12 de la Liga BetPlay 2026-II. Jaguares, que viene de caer ante Independiente Medellín, recibe este domingo a un Alianza golpeado, tras la goleada que le propinó Independiente Santa Fe en Valledupar. Consulte todos los pormenores de este juego en Claro Sports.

Posible alineación de Jaguares para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Jaguares: Diego Martínez; Juan Esteban Franco, Jerson Malagón , Carlos Henao, Juan Pablo Arcila; Royscer Colpa, Rafael Bustamante, Esteban Beltrán; Darwin López, Santigo Cubides y Andrés Rentería.

Posible alineación de Alianza para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Alianza: Éduar Esteban; Israel Alba, Jesús Figueroa, Juan Viveros, Jhildrey Lasso; Déinner Quiñones, Jhair Castillo, Wiston Fernández; Jesús Muñoz, Felipe Pardo y Cristian Vergara.

¿Cómo y dónde ver Jaguares vs Alianza por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Los derechos del Fútbol Profesional Colombiano le pertenecen a Win Sports. Este juego a disputarse en la ciudad de Montería se podrá ver a través del canal Win básico, a su vez en la plataforma de Win Play. Además, en Claro Sports tendrán todos los detalles con un completo minuto a minuto.

Últimos partidos del Alianza

19.09.2026 | Alianza 1-4 Independiente Santa Fe.

15.09.2026 | Boyacá Chicó 1-2 Alianza | Fecha 3.

09.09.2026 | Once Caldas 1-0 Alianza | Fecha 10.

03.09.2026 | América de Cali 3-0 Alianza | Fecha 9.

29.08.2026 | Alianza 1-5 Atlético Nacional | Fecha 8.

Últimos partidos de Jaguares de Córdoba

22.09.2026 | Independiente Medellín 2-1 Jaguares.

11.09.2026 | Jaguares de Córdoba 2-2 Fortaleza | Fecha 10.

05.09.2026 | Junior 3-3 Jaguares de Córdoba | Fecha 9.

29.08.2026 | Jaguares de Córdoba 2-2 América de Cali | Fecha 8.

21.08.2026 | Jaguares de Córdoba 1-0 Boyacá Chicó | Fecha 6.

Lea también: