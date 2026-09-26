Horas de tensión en Costa Rica: así se resolvió la continuidad de Fernando Batista

La postura de la Federación estuvo acompañada por la recomendación del director deportivo Rónald González.

Bocha Batista continuará en Costa Rica | IG: fedefutbolcrc

La Federación Costarricense de Fútbol decidió mantener a Fernando Batista como entrenador de Costa Rica, pese a la derrota por 4-3 frente a Curazao. El resultado abrió interrogantes sobre el futuro del argentino, especialmente por la forma en la que se produjo: la Tricolor ganaba 3-0 antes de recibir cuatro goles durante el segundo tiempo.

Batista se presentó este viernes en el Proyecto Gol mientras la dirigencia analizaba los pasos a seguir. Finalmente, el Comité Ejecutivo optó por respaldar el proceso y confirmó que el técnico continuará en su cargo. De esta manera, estará al frente del equipo en el próximo compromiso ante Haití, que se disputará en Kingston.

La postura de la Federación estuvo acompañada por la recomendación del director deportivo Rónald González, quien mantuvo reuniones con diferentes integrantes del seleccionado después del encuentro. “Me parecía muy apresurado hacer un cambio de timón en este momento”, explicó González sobre la continuidad del entrenador.

Los jugadores de Costa Rica respaldaron a Fernando Batista

Antes de elevar su postura al Comité Ejecutivo, González conversó tanto con Batista como con los futbolistas para conocer sus impresiones. Según explicó, el plantel también manifestó su respaldo al actual cuerpo técnico. “Me fui a una reunión con los jugadores y les externé la preocupación y le dieron un voto de apoyo a la gestión de Fernando”, reveló.

Desde la dirección deportiva tampoco minimizaron lo sucedido frente a Curazao. González calificó el segundo tiempo como “pésimo” y el partido como “muy terrible”, aunque consideró que una salida inmediata del entrenador podría alterar la planificación establecida por la Federación.

Uno de los puntos centrales para sostener a Batista fue evitar una nueva modificación en plena competencia. “Se valoró si tomábamos una decisión diferente, volveríamos a la improvisación”, señaló González al explicar el análisis realizado antes de confirmar la continuidad.

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Además, la llegada del entrenador argentino responde a una planificación que excede los resultados de sus primeros partidos. Batista lleva cinco encuentros al frente de Costa Rica y fue elegido con una mirada puesta en el próximo ciclo mundialista. “El cuerpo técnico se contrató para el Mundial del 2030”, recordó González.

Así, Batista tendrá una nueva oportunidad para buscar una respuesta del equipo después de la caída ante Curazao. La Federación mantendrá por ahora la planificación establecida desde su llegada y sostiene que el proceso no depende únicamente del entrenador. “El proyecto no es de Fernando, es de la Federación”.

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