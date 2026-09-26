CRO Race 2026 en vivo: resultados Etapa 5, clasificación hoy 26 de septiembre

La CRO Race 2026 continúa este sábado con la quinta etapa, una jornada de 164.5 kilómetros entre Karlovac y Sveta Nedelja que llevará al pelotón por un recorrido de media montaña. Los corredores tendrán por delante un trazado con cerca de 2,345 metros de desnivel acumulado, por lo que la exigencia aumentará conforme avance la etapa.

La segunda mitad del recorrido será determinante, con una serie de repechos cortos que pondrán a prueba el control de los equipos y pueden abrir espacios para los ataques o las fugas durante los kilómetros finales. La llegada a Sveta Nedelja podría definir una etapa en la que el manejo del esfuerzo y la posición dentro del grupo serán importantes.

Horario del inicio de la etapa 5 del Tour de Croacia 2026

La quinta etapa de la CRO Race 2026 dará inicio a las 5:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. El recorrido tendrá una distancia de 164.5 kilómetros, con salida en Karlovac y llegada en Sveta Nedelja.

¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

Claro Sports Premium es la membresía disponible en el canal de YouTube de Claro Sports que permite acceder a contenido exclusivo por $59 pesos al mes, sin anuncios ni interrupciones.

Con la membresía es posible seguir los partidos de la Selección Nacional de México, además de las participaciones de Armando ‘La Hormiga’ González en la Superliga y Copa de Grecia y de Santiago Gimenez en la Liga de Portugal. También incluye competencias como la UEFA Europa League y la UEFA Conference League.

Para contratarla, se recomienda realizar el proceso desde un navegador web. En dispositivos Apple, las compras realizadas mediante iOS o el sistema de pagos de Apple podrían incluir un cargo adicional correspondiente a dicha plataforma.

Algunos eventos también pueden adquirirse de manera individual mediante Pay Per View (PPV) por $14.50 pesos mexicanos, a través de la aplicación de Claro Sports para Smart TV y en Claro Video.

Te recomendamos: