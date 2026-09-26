Pumas CU vs Borregos Monterrey, en vivo: transmisión de la Semana 4 de la ONEFA 2026, hoy 25 de septiembre

La Liga Mayor ONEFA 2026 continúa con la Semana 4 y presenta uno de sus duelos más esperados: Pumas CU visita a Borregos Monterrey este viernes 25 de septiembre. El encuentro, programado para las 19:30 horas, enfrentará a dos de los programas con mayor tradición del fÚtbol americano universitario en México.

Además, se trata de un duelo de equipos invictos, por lo que ambos llegan con la intención de mantener su paso perfecto y sumar una victoria importante en esta etapa de la temporada. La rivalidad y el momento que atraviesan los dos conjuntos convierten este enfrentamiento en uno de los atractivos de la Semana 4.

Sigue EN VIVO el partido entre Pumas CU y Borregos Monterrey y disfruta toda la actividad de la Liga Mayor ONEFA 2026 a través de Claro Sports. No te pierdas cada serie ofensiva, las jugadas defensivas y los momentos decisivos de este duelo del fútbol americano colegial mexicano.

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