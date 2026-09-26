Rafa Márquez busca sumarse a la lista de debuts ganadores en la Selección Mexicana

De los últimos 15 debuts, México consiguió 12 victorias y sufrió tres derrotas, por lo que el nuevo seleccionador buscará comenzar su proceso con un triunfo ante Colombia

Rafael Márquez está a unas horas de comenzar una nueva etapa al frente de la Selección Mexicana. El próximo sábado 26 de septiembre, México enfrentará a Colombia en Baltimore, en un partido que marcará el debut del exdefensor como director técnico del combinado nacional.

El estreno de Márquez estará acompañado por un dato que forma parte de la historia reciente del Tricolor. De acuerdo con la lista de debuts de entrenadores desde el año 2000, México ganó 12 de los 15 primeros partidos, tendencia que el novel timonel espera ampliar.

La tendencia representa un registro de 80 por ciento de victorias en los debuts considerados. Las tres derrotas correspondieron a Ricardo La Volpe ante Argentina en 2003, Javier Aguirre frente a El Salvador en 2009 y Efraín Flores contra Ecuador en 2010. A excepción de esos resultados, todo fue bonanza para el selectivo mexicano.

La racha de triunfos comenzó con Enrique Meza, quien inició su etapa en el año 2000 con una victoria 2-0 sobre Ecuador. Un año después, Javier Aguirre, en su primer etapa derrotó 1-0 a Estados Unidos. Posteriormente, Hugo Sánchez venció 2-0 al mismo rival en 2007 y Sven-Göran Eriksson superó 2-1 a Honduras en 2008.

Después de las derrotas registradas con Aguirre y Flores, la selección mexicana volvió a comenzar procesos con victorias. José Manuel de la Torre derrotó 2-0 a Bosnia en 2011, Víctor Manuel Vucetich superó 2-1 a Panamá en 2013 y Miguel Herrera inició con un triunfo 5-1 sobre Nueva Zelanda ese mismo año.

La tendencia se mantuvo con Juan Carlos Osorio, Gerardo Martino, Diego Cocca, Jaime Lozano y de nuevo con el ‘Vasco’. Osorio comenzó con un 3-0 ante El Salvador en 2015; Martino venció 3-1 a Chile en 2019; Cocca derrotó 2-0 a Surinam y Lozano goleó 4-0 a Honduras en 2023, mientras Aguirre abrió su tercera etapa con un 3-0 sobre Nueva Zelanda en 2024.

Resultados de la Selección Mexicana en debut en la dirección técnica

México 2-0 Ecuador | 2000 | Enrique Meza

México 1-0 Estados Unidos | 2001 | Javier Aguirre

México 0-2 Argentina | 2003 | Ricardo La Volpe

México 2-0 Estados Unidos | 2007 | Hugo Sánchez

México 2-1 Honduras | 2008 | Sven-Göran Eriksson

México 1-2 El Salvador | 2009 | Javier Aguirre

México 1-2 Ecuador | 2010 | Efraín Flores

México 2-0 Bosnia | 2011 | José Manuel de la Torre

México 2-1 Panamá | 2013 | Víctor Manuel Vucetich

México 5-1 Nueva Zelanda | 2013 | Miguel Herrera

México 3-0 El Salvador | 2015 | Juan Carlos Osorio

México 3-1 Chile | 2019 | Gerardo Martino

México 2-0 Surinam | 2023 | Diego Cocca

México 4-0 Honduras | 2023 | Jaime Lozano

México 3-0 Nueva Zelanda | 2024 | Javier Aguirre

Ahora Márquez aparece como el siguiente entrenador en este registro y tendrá a Colombia como su primer rival. El partido también será una primera evaluación para el proyecto que busca construir de cara al siguiente ciclo mundialista, con una convocatoria que combina jugadores con experiencia y elementos que intentan ganarse un lugar en el equipo.

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El antecedente estadístico coloca al nuevo seleccionador ante la posibilidad de mantener una dinámica que se ha repetido en los últimos procesos. México llega al debut de Márquez con 12 victorias y tres derrotas en los 15 estrenos considerados desde el año 2000 (dos victorias y dos derrotas ante equipos sudamericanos), por lo que el encuentro ante Colombia añadirá un nuevo resultado a una tendencia que el técnico buscará prolongar desde su primer partido al frente del Tri.