Claro Sports por W Radio, en vivo | Martes 3 de noviembre

Publicado por Gael Gonzalez Flores

La mejor cobertura deportiva de México está en Claro Sports por W Radio, de lunes a viernes, de 15:00 a 17:00 horas

Claro Sports por W Radio reúne las noticias más relevantes del deporte nacional e internacional en un programa de información, análisis y debate. De lunes a viernes, durante dos horas, especialistas y protagonistas de distintas disciplinas participan en entrevistas, mesas de discusión y conversaciones sobre los acontecimientos que marcan la agenda deportiva.

Bajo la conducción de Nicolás Romay, el espacio cuenta con la participación de Alberto Lati, Miguel Gurwitz, Antonio Moreno, Bernardo de la Garza, Daniela Cohen, Alejandro Orvañanos, Félix Fernández y Joaquín Beltrán, quienes aportan sus perspectivas y experiencia para abordar los principales temas del deporte. Disfruta la transmisión de lunes a viernes, de 15:00 a 17:00 horas, por W Radio y las plataformas digitales de Claro Sports.

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