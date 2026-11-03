Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en vivo: resultado natación finales femenil y varonil en directo

La natación entrega cuatro títulos en Dakar 2026, con las finales de 50 metros dorso y pecho en las ramas femenil y varonil

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 continúan este jueves 5 de noviembre con una nueva jornada de finales en la natación. La actividad del quinto día de competencias reunirá a jóvenes nadadores de distintas delegaciones, que buscarán subir al podio y conquistar una medalla en una de las disciplinas del programa olímpico.

La jornada contempla cuatro finales individuales, dos femeniles y dos varoniles. Las primeras pruebas corresponden a los 50 metros dorso, una distancia en la que la salida, la fase subacuática y la llegada pueden marcar diferencias mínimas entre los competidores. Posteriormente se disputarán las finales de 50 metros pecho, que también exigirán velocidad y precisión técnica.

Las competencias están programadas de las 9:00 a las 10:10 horas, tiempo del centro de México. Sigue en Claro Sports la cobertura en vivo de las finales de natación de Dakar 2026, con los resultados de cada prueba, los ganadores de las medallas y los momentos destacados de la jornada.