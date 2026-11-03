Félix Fernández: “Owono no se equivoca porque hace contacto con la pelota”

El exguardameta mexicano debatió la salida del portero del Andorra y las dudas sobre la atención médica al futbolista del Tenerife

La muerte de Jesús de Miguel Alameda, futbolista del CD Tenerife, tras un choque con el portero Jesús Owono del FC Andorra, abrió un debate sobre los riesgos del fútbol, los límites de las acciones de los guardametas y los protocolos de atención médica. Durante el programa Claro Sports por W Radio, Félix Fernández analizó la jugada que terminó con el fallecimiento del delantero español y participó en una discusión sobre la responsabilidad del arquero y las circunstancias que rodearon la tragedia.

El incidente ocurrió el lunes 2 de noviembre de 2026, durante el encuentro entre Tenerife y Andorra de la Segunda División de España, cuando ambos equipos empataban 2-2. En el tiempo agregado, Owono salió de su área para disputar un balón dividido y golpeó con la rodilla a Jesús de Miguel. El árbitro expulsó al guardameta y posteriormente suspendió el partido ante la gravedad de lo ocurrido. El delantero falleció el martes 3 de noviembre, a los 30 años, después de permanecer hospitalizado.

Durante la mesa de análisis, la acción fue descrita como “una entrada brutal, durísima”, aunque también se discutió si el hecho de que Owono alcanzara a tocar el balón modificaba la interpretación de la jugada. Fernández reflexionó sobre las decisiones que debe tomar un portero fuera de su área y el contexto del partido, especialmente cuando el marcador estaba empatado y el encuentro se encontraba en sus últimos minutos.

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¿Se equivocó Jesús Owono? Félix Fernández analiza el choque con Jesús de Miguel

Uno de los principales puntos de discusión fue la intención del guardameta al disputar el balón y la fuerza utilizada durante su salida. Al ser cuestionado directamente sobre si Owono se había equivocado, Fernández respondió: “Yo creo que no, porque sí hace contacto con la pelota”. Sin embargo, en la conversación también se reconoció que el impacto tomó desprevenido al delantero del Tenerife y que la violencia del choque terminó por provocar consecuencias que nadie esperaba.

Los participantes compararon la acción con el choque entre Harald Schumacher y Patrick Battiston durante la semifinal del Mundial de España 1982, cuando el portero alemán golpeó al futbolista francés y lo dejó inconsciente. Aunque se reconocieron diferencias entre ambas jugadas, la referencia sirvió para analizar el riesgo que representan algunas salidas de los guardametas. En el caso de Owono, el debate también se concentró en el hecho de que la pelota estaba en disputa y no existían elementos para afirmar que hubiera intención de provocar un daño de esa magnitud.

Otro de los temas abordados fue la actuación de los servicios médicos y el uso de los equipos de emergencia. Durante el programa surgieron interrogantes sobre la distancia de los sanitarios respecto a la jugada, los tiempos de respuesta y el procedimiento utilizado para atender al futbolista. “¿Por qué no se aplicó el desfibrilador? ¿Por qué se dio de cierta manera el servicio?”, fueron algunas de las preguntas planteadas durante la conversación. Estas dudas no representan, por sí mismas, una conclusión de negligencia médica, pues todavía se requiere conocer el protocolo aplicado y las circunstancias clínicas de la emergencia.

La mesa también recordó los casos de Christian Eriksen, quien sufrió un paro cardíaco durante la Eurocopa 2020; Damar Hamlin, jugador de la NFL que sufrió un paro cardíaco en enero de 2023; y Raúl Jiménez, quien padeció una fractura de cráneo tras un choque con David Luiz en 2020. Los participantes destacaron la importancia de la atención inmediata ante situaciones que ponen en riesgo la vida de los deportistas. Además, Fernández recordó la muerte del portero guatemalteco Danny Ortiz en 2004, después de recibir un golpe durante un partido entre Municipal y Comunicaciones.

¿Qué consecuencias legales podría enfrentar Jesús Owono tras la muerte del futbolista del Tenerife?

La discusión también abordó la posible responsabilidad legal del guardameta del FC Andorra. En España, la Policía Nacional y la Fiscalía iniciaron diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Jesús de Miguel. Sin embargo, la apertura de una investigación no implica que se haya demostrado un delito ni que Owono actuara con intención de causar daño. El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, consideró difícil que el caso derivara en un proceso penal, debido a que el impacto ocurrió durante una acción del partido.

Finalmente, durante el programa se cuestionaron los insultos y ataques que comenzaron a circular en redes sociales contra el guardameta, incluidos señalamientos dirigidos a otro futbolista por una confusión de identidad. Los participantes insistieron en la necesidad de distinguir entre una acción deportiva, sus consecuencias y una posible intención de causar daño. La muerte de Jesús de Miguel dejó una reflexión sobre los riesgos que existen incluso en el fútbol y la importancia de contar con protocolos médicos capaces de responder ante emergencias de esta naturaleza.