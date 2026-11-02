Posibles alineaciones del Deportivo Pasto vs Jaguares por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

De llegar a ver la derrota este martes, el elenco de Córdoba será el segundo descendido para el 2027.

Posibles formaciones Pasto Vs Jaguares/ Claro Sports.

Duelo de equipos eliminados, Deportivo Pasto y Jaguares se enfrentan este martes 3 de noviembre del 2026 en el Estadio Departamental Libertad. Sigue la lucha ahora por el descenso, especialmente el cuadro ‘Felino’ ya que un resultado negativo en tierras nariñenses podría definir al segundo descendido para 2027.

Posible alineación del Deportivo Pasto para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Deportivo Pasto: Geovanni Banguera; Mateo Garavito, Fáiner Torijano, Nicolás Gil, Joyce Ossa; Hárrinson Mancilla, Enrique Serje, Franco Leys; Joider Micolta, Mayer Gil y Jonathan Perlaza. DT: Diego Merino.

Posible alineación de Jaguares de Córdoba para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Jaguares: Franklin Mosquera; Juan Esteban Franco, Jonathan Lovera, Jerson Malagón, Luis Jiménez; José Yanez, Rafael Bustamante, Wilfrido de la Rosa; Cristian Álvarez, Johar Mejía y Andrés Rentería. DT: Julio Méndez.

¿Cómo y dónde ver al Deportivo Pereira vs Jaguares por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la fecha 17 del Fútbol Profesional Colombiano, se podrá ver por las señales de Win Sports y Win+ Fútbol. De igual modo, por vía streaming Win Play transmitirá las emociones del encuentro en la ciudad de Pasto este martes desde las 06:20 de la tarde.

Últimos cinco partidos del Deportivo Pasto

30.10.2026 | Atlético Bucaramanga 2-1 Deportivo Pasto.

25.10.2026 | Deportes Tolima 0-1 Deportivo Pasto | Fecha 16.

22.10.2026 | Atlético Nacional 3-0 Deportivo Pasto | Fecha 14.

19.10.2026 | Deportivo Pasto 0-1 Alianza | Fecha 15.

04.10.2026 | Deportivo Pasto 0-0 Fortaleza | Fecha 13.

Últimos partidos de Jaguares

30.10.2026 | Deportivo Pereira 1-0 Jaguares.

26.10.2026 | Jaguares 1-0 Llaneros | Fecha 16.

21.10.2026 | Independiente Santa Fe 2-1 Jaguares | Fecha 7.

17.10.2026 | Millonarios 4-1 Jaguares | Fecha 15.

11.10.2026 | Jaguares 3-2 Deportes Tolima | Fecha 14.

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