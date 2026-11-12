Montserrat vs Nicaragua en vivo: horario y dónde ver la Concacaf Nations League 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Montserrat Nicaragua, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Nicaragua visita a Montserrat este viernes 13 de noviembre por la ida del play-in de la Concacaf Nations League 2026/27. El encuentro comenzará a las 18:00 horas de Nicaragua en el Estadio Cibao FC de Santiago, República Dominicana, donde el conjunto caribeño ejercerá como local. La Azul y Blanco buscará conseguir una ventaja antes de cerrar la serie en Managua, con un lugar en las preliminares de la Copa Oro 2027 en disputa.

Montserrat vs Nicaragua: ¿cuándo y a qué hora es la ida del play-in?

El partido se jugará el viernes 13 de noviembre de 2026 a las 18:00 horas de Nicaragua. La eliminatoria comenzará en República Dominicana y tendrá su segundo capítulo cuatro días después en Nicaragua, que contará con la localía para el encuentro de vuelta. El encuentro será al mismo horario en países como México, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica, mientras que en Panamá iniciará a las 19:00 horas y en República Dominicana a las 20:00 horas.

¿Dónde ver Montserrat vs Nicaragua en vivo? Canal de TV y transmisión online

Para Nicaragua, se anunció a NicaSports como señal de transmisión de la eliminatoria. La serie tendrá su primer partido en República Dominicana y se definirá en el Estadio Nacional de Managua. En Estados Unidos, la ida está programada por FOX Soccer Plus, con acceso en streaming mediante Fubo.

¿Cómo llegan Montserrat y Nicaragua a la Concacaf Nations League 2026?

Montserrat ganó sus cuatro partidos en el Grupo A de la Liga C. El conjunto caribeño derrotó a Islas Turcas y Caicos y a Islas Vírgenes Británicas, anotó once goles y recibió uno. Cerró la fase de grupos con un triunfo 4-1 ante Turcas y Caicos, resultado que confirmó su clasificación al play-in. Nicaragua llega después de perder sus cuatro encuentros en la Liga A y descender de categoría. El equipo de Juan Cruz Real cayó ante República Dominicana, Curazao y Costa Rica, y terminó su participación con una derrota 2-1 como local frente a los dominicanos. Ahora tiene una oportunidad para sostener sus aspiraciones de disputar la Copa Oro 2027.

Alineaciones probables de Montserrat vs Nicaragua para la ida

Estos son los posibles once iniciales de Montserrat vs Nicaragua, sujetos a la confirmación de los entrenadores Gabriel Calderón y Juan Cruz Real:

Montserrat: Trent Carter-Rogers; Lucas Kirnon, Nico Gordon, Jeriel Dorsett, Mackye Townsend-West; Brandon Barzey, Brandon Comley, Alex Dyer, Lenni Cirino; Lyle Taylor y Ashley Boatswain. DT: Gabriel Calderón.

Nicaragua: Brandon Mayorga; Justing Cano, Christian Reyes, Juan Luis Pérez, Joab Gutiérrez; Ramón Estrada, Osmin Salinas; Raheem Cole, Widman Talavera, Bancy Hernández; y Jaime Moreno. DT: Juan Cruz Real.

MÁS INFORMACIÓN: Nicaragua sufre una remontada ante República Dominicana y pierde la categoría

Antecedentes del Montserrat vs Nicaragua: últimos enfrentamientos y resultados

Nicaragua ganó los tres enfrentamientos previos ante Montserrat, dos por la Concacaf Nations League y uno por las eliminatorias mundialistas. La Azul y Blanco anotó diez goles en esos encuentros y recibió uno, aunque afrontará esta serie con una convocatoria renovada.

2024 | Nicaragua 4-1 Montserrat | Eliminatorias Mundial 2026

| Eliminatorias Mundial 2026 2023 | Nicaragua 3-0 Montserrat | Concacaf Nations League 2023

| Concacaf Nations League 2023 2023 | Montserrat 0-3 Nicaragua | Concacaf Nations League 2023

¿Qué necesita Nicaragua para avanzar hacia la Copa Oro 2027?

Nicaragua debe superar a Montserrat en el marcador global para acceder a las preliminares de la Copa Oro 2027, programadas para marzo. En esa instancia tendrá que disputar otra eliminatoria para conseguir su boleto al torneo continental.

El encuentro de vuelta será el martes 17 de noviembre a las 21:00 horas de Nicaragua, en el Estadio Nacional de Fútbol de Managua. Si la serie termina empatada en el global, el primer criterio será el gol de visitante. Si continúa la igualdad, se jugarán tiempos extra y, de ser necesario, una tanda de penales.

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