Rating Colombia del 11 de noviembre de 2026, según CNC: las melodías de Yo Me Llamo llegaron a lo más alto

Revise acá cómo se comportó la audiencia y cómo quedó el top 10 de la más reciente medición televisiva en el país.

Capítulo de ‘Yo me llamo’. – @CaracolTV.

Pasamos la mitad de la semana y los colombianos en sus hogares siguen sintonizando distintos programas para acompañar su descanso, una vez llegan luego de sus quehaceres diarios. En el marco del 11 de noviembre, sobre todo en la noche, las personas en sus hogares vieron en su mayoría Yo Me Llamo, popular show musical que se emite a través de la señal de Caracol.

Rating en Colombia del 11 de noviembre de 2026, según CNC

Yo Me Llamo | Caracol TV | 18,272%. Noticias Caracol PRM | Caracol TV | 11,9749%. ¿En Qué Lío Me Metí? | Caracol TV | 11,9273%. Noticias Caracol MD | Caracol TV | 9,6327%. Masterchef Celebrity | Canal RCN | 8,4797%. Ciudad Lejana | Caracol TV | 6,8082%. Ana De Nadie | Canal RCN | 6,1755%. La Rosa de Guadalupe parte 2 | Canal RCN | 5,9367%. Alas Rotas | Caracol TV | 5,9093%. Destinos Cruzados | Caracol TV | 5,8765%.

Programación de fútbol para el jueves, 12 de noviembre

12:00 p.m. | Turquía vs Bélgica | Nations League.

12:00 p.m. | Armenia vs Chipre | Nations League.

2:45 p.m. | Inglaterra vs Croacia | Nations League.

2:45 p.m. | Italia vs Francia | Nations League.

2:45 p.m. | República Checa vs España | Nations League.

2:45 p.m. | Albania vs Finlandia | Nations League.

2:45 p.m. | Montenegro vs Letonia | Nations League.

2:45 p.m. | San Marino vs Bielorrusia | Nations League.

5:00 p.m. | Deportivo Pasto vs Junior | Liga BetPlay.

7:00 p.m. | Llaneros vs Boyacá Chicó | Liga BetPlay.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Claro Sports utiliza diariamente los datos del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para publicar el rating televisivo, ya que esta firma es la fuente más precisa en la medición de audiencias. Para obtener estas cifras, el CNC monitorea cientos de miles de dispositivos en tiempo real mediante un sistema que calcula el puntaje según los cambios de canal, otorgando mayor peso al nuevo programa sintonizado que al contenido visto anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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