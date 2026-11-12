San Martín vs El Salvador en vivo: horario y dónde ver la Concacaf Nations League 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

San Martín El Salvador, partido en vivo y en directo | Claro Sports

El Salvador visita a San Martín este viernes 13 de noviembre por la ida del play-in de la Concacaf Nations League 2026/27. El partido se disputará en el SKNFA Technical Center de Basseterre, San Cristóbal y Nieves, desde las 17:00 horas de El Salvador. La Selecta buscará dar el primer paso para avanzar a las preliminares de la Copa Oro 2027, antes de definir la serie ante su afición.

San Martín vs El Salvador: ¿cuándo y a qué hora es la ida del play-in?

El encuentro se jugará el viernes 13 de noviembre de 2026 a las 17:00 horas de El Salvador. Aunque el compromiso tendrá lugar en San Cristóbal y Nieves, San Martín ejercerá como local en este primer capítulo de la eliminatoria. El encuentro comenzará a las 17:00 horas de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, mientras que en Panamá será a las 18:00 horas.

¿Dónde ver San Martín vs El Salvador en vivo? Canal de TV y transmisión online

En El Salvador, la programación anunciada incluye la transmisión por FOX. Para los aficionados que sigan a la Selecta desde Estados Unidos, el partido figura en FOX Sports 2, con opciones de streaming mediante ViX, FOX One y Fubo, según la disponibilidad de cada servicio.

¿Cómo llegan San Martín y El Salvador a la Concacaf Nations League 2026?

San Martín llega desde la Liga C, donde consiguió el primer lugar del Grupo C con tres victorias. Cerró esa fase con una goleada 6-0 sobre Bahamas, en un encuentro en el que Axel Raga marcó un triplete. Ese resultado aseguró su presencia tanto en el play-in como en el campeonato de la Liga C. El Salvador afronta la eliminatoria después de descender a la Liga B. El equipo de Hernán Darío Bolillo Gómez terminó la fase de grupos con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. Su última presentación fue el 1-1 ante Martinica, y ahora necesita superar dos partidos para mantenerse en el camino hacia la Copa Oro.

Alineaciones probables de San Martín vs El Salvador para la ida

Estos son los posibles once iniciales de San Martín vs El Salvador, a la espera de la confirmación de los entrenadores Jean-Claude Darcheville y Bolillo Gómez:

Saint Martin: Sebastien Raphose; Steven Laguerre, Belony Dumas, Fabien Fonrose, Stephan Varsovie; Romuald Lacazette, David Chevalier, Yanis Montantin; Rahim Denis, Imri Chevalier y Axel Raga. DT: Jean-Claude Darcheville

El Salvador: Mario González; Jefferson Valladares, Julio Sibrián, Jorge Cruz, Rudy Clavel; Marcelo Díaz, Mauricio Cerritos, Christian Martínez, Rafael Tejada; Brayan Gil y Styven Vásquez. DT: Bolillo Gónez.

MÁS INFORMACIÓN: El Salvador no puede con Martinica y confirma su descenso a la Liga B

Antecedentes del San Martín vs El Salvador y últimos resultados

San Martín y El Salvador no registran enfrentamientos previos en la Concacaf Nations League. Esta eliminatoria abrirá su historial en la competición, con dos selecciones que llegan desde categorías diferentes y que buscan prolongar su participación en el proceso clasificatorio a la Copa Oro 2027.

¿Qué necesita El Salvador para avanzar hacia la Copa Oro 2027?

La Selecta debe ganar la serie en el marcador global para avanzar a las preliminares de la Copa Oro 2027. Si hay empate después de los dos encuentros, se aplicará el criterio del gol de visitante; si la igualdad persiste, habrá tiempos extra y, de ser necesario, penales.

La vuelta se jugará el martes 17 de noviembre a las 19:00 horas de El Salvador, en el Estadio Jorge Mágico González. Superar a San Martín dará acceso a la siguiente ronda clasificatoria, en la que la Selecta todavía deberá buscar su boleto al torneo continental.

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