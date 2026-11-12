De los Bellingham a los Dos Santos: los hermanos que han compartido cancha con su selección

La presencia de Jude y Jobe Bellingham en Inglaterra revive las historias de hermanos que han defendido juntos a su país, desde México hasta el fútbol europeo

Los Bellingham, una nueva dupla de hermanos en selección | Claro Sports

Jude y Jobe Bellingham están cerca de cumplir uno de los sueños más importantes de su familia: jugar juntos con la selección de Inglaterra. Thomas Tuchel incluyó por primera vez al menor de los hermanos en una convocatoria del equipo mayor para los compromisos de la UEFA Nations League frente a Croacia y España. La decisión abre la posibilidad de que ambos mediocampistas compartan cancha con los Three Lions, algo que no ocurre entre hermanos en el combinado inglés desde la etapa de Gary y Phil Neville.

La convocatoria de los Bellingham vuelve a poner sobre la mesa una historia que se ha repetido en distintas generaciones del fútbol internacional. Desde hermanos que conquistaron una Copa del Mundo hasta otros que participaron juntos en torneos continentales, las selecciones nacionales han reunido a familiares que compartieron entrenamientos, vestidores y partidos. México también forma parte de esta tradición, con casos como Giovani y Jonathan dos Santos, quienes representaron al Tricolor en el Mundial de Rusia 2018.

Jude y Jobe Bellingham buscan hacer historia con Inglaterra

Jude Bellingham, futbolista del Real Madrid, y Jobe Bellingham, mediocampista del Borussia Dortmund, fueron convocados por Thomas Tuchel para la Fecha FIFA de noviembre de 2026. Mientras el mayor ya cuenta con experiencia mundialista y se ha consolidado como uno de los referentes de Inglaterra, el menor recibió su primera oportunidad con la selección absoluta después de su recorrido por las categorías juveniles. Si ambos coinciden sobre el terreno de juego, se convertirían en la vigésima segunda pareja de hermanos en representar a Inglaterra y la primera desde Gary y Phil Neville en 2007.

La posibilidad de compartir vestidor con Jude provocó una reacción especial en Jobe, quien reconoció que esta convocatoria tiene un significado que va más allá de su carrera individual. “No puedo ignorarlo, pero obviamente, con Jude también aquí, es una sensación maravillosa, maravillosa para la familia”, declaró el menor de los Bellingham en una entrevista concedida a la Asociación de Fútbol de Inglaterra.

“Es bastante especial, para ser honesto. Es una ventaja enorme además de algo que ya de por sí es tan especial y tan grandioso. Ser convocado para la selección de Inglaterra es un sueño en sí mismo y me he sentido muy orgulloso de tener la oportunidad de representar a Inglaterra en todas las categorías de edad. Siempre disfruté de irme de gira con la selección; me encanta competir contra los mejores jugadores, sin importar la categoría de edad”, agregó el futbolista del Borussia Dortmund, quien destacó el significado de alcanzar la selección mayor después de su recorrido por las categorías inferiores.

Sin embargo, el momento que más ilusión genera en Jobe es la posibilidad de disputar un encuentro junto a su hermano. “Pero tener la oportunidad de representar a Inglaterra junto a mi hermano… es realmente difícil de expresar con palabras. De verdad que no tengo palabras. Creo que solo la emoción podría describirlo y, con suerte, si llega ese momento de compartir cancha, verán mucha emoción en la gente y, sin duda, en mi familia”, expresó el mediocampista, consciente de que ambos podrían protagonizar un capítulo en la historia de su selección.

Gary y Phil Neville, los hermanos que marcaron una época en Inglaterra

Gary y Phil Neville representaron durante años una de las historias familiares más reconocidas del fútbol inglés. Ambos se formaron en el Manchester United y llegaron a compartir vestidor con la selección de Inglaterra, aunque desarrollaron carreras internacionales con distinta continuidad. Gary participó en dos Copas del Mundo, mientras que Phil estuvo presente en distintas ediciones de la Eurocopa. Su coincidencia con los Three Lions se extendió hasta 2007, por lo que los Bellingham tienen la oportunidad de recuperar una tradición que lleva casi dos décadas sin repetirse.

Bobby y Jack Charlton, hermanos campeones del mundo

Bobby y Jack Charlton protagonizaron uno de los antecedentes más importantes de hermanos que compartieron cancha con una selección nacional. Ambos formaron parte de la Inglaterra que conquistó la Copa del Mundo de 1966, celebrada en territorio británico. Bobby destacó por su capacidad ofensiva y fue uno de los principales referentes del Manchester United, mientras que Jack construyó su trayectoria como defensa del Leeds United. Los dos participaron en la final contra Alemania Federal, que terminó con victoria inglesa por 4-2 en Wembley.

Giovani y Jonathan dos Santos, juntos con la Selección Mexicana

México también cuenta con una historia de hermanos que llegaron a representar al país en una misma Copa del Mundo. Giovani y Jonathan dos Santos compartieron la convocatoria del Tricolor para Rusia 2018, bajo la dirección técnica de Juan Carlos Osorio. Ambos habían desarrollado parte de su formación en el Barcelona y posteriormente construyeron trayectorias en Europa y México. Su presencia en el Mundial representó un capítulo familiar dentro de la Selección Mexicana, después de que Jonathan quedara fuera de la lista definitiva para Brasil 2014.

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Eden y Thorgan Hazard, protagonistas de la generación de Bélgica

Eden y Thorgan Hazard coincidieron en la selección de Bélgica durante una de las etapas más destacadas de su historia. Los hermanos participaron en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, además de compartir minutos en distintas competencias internacionales. Eden se convirtió en capitán y referente ofensivo de los Diablos Rojos, mientras que Thorgan aportó alternativas por los costados. Ambos fueron parte del equipo que consiguió el tercer lugar en Rusia 2018, la mejor clasificación mundialista de Bélgica.

Kolo y Yaya Touré, referentes de Costa de Marfil

Kolo y Yaya Touré compartieron la selección de Costa de Marfil durante tres Copas del Mundo consecutivas: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Aunque sus funciones eran diferentes, ambos se convirtieron en piezas importantes del conjunto africano. Kolo desarrolló su carrera principalmente como defensa central, mientras que Yaya destacó como mediocampista. Los hermanos también formaron parte del equipo que conquistó la Copa Africana de Naciones de 2015, uno de los principales logros del fútbol marfileño.

Frank y Ronald de Boer, los gemelos de Países Bajos

Frank y Ronald de Boer llevaron su relación familiar hasta los principales escenarios del fútbol internacional. Los gemelos neerlandeses coincidieron con su selección en los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998, además de participar en competencias europeas. Frank se desempeñó principalmente en la defensa, mientras que Ronald tuvo funciones ofensivas. Ambos también compartieron vestidor en clubes como Ajax y Barcelona, lo que convirtió su trayectoria en una de las historias más conocidas de hermanos dentro del fútbol europeo.

Ronald y Erwin Koeman, campeones de Europa con Países Bajos

Ronald y Erwin Koeman fueron parte de la selección de Países Bajos que conquistó la Eurocopa de 1988. Ronald se consolidó como uno de los defensas con mayor capacidad goleadora de su generación, mientras que Erwin desarrolló su carrera como mediocampista. Los hermanos también coincidieron en la Copa del Mundo de Italia 1990, donde representaron a un combinado neerlandés que contaba con figuras como Marco van Basten, Ruud Gullit y Frank Rijkaard.

Michael y Brian Laudrup, talento compartido en Dinamarca

Michael y Brian Laudrup representaron a Dinamarca en distintas etapas y coincidieron en la Copa del Mundo de Francia 1998. Michael había construido una trayectoria en clubes como Barcelona y Real Madrid, mientras que Brian destacó con equipos como Bayern Munich, Fiorentina, Milan y Rangers. Ambos participaron en la selección danesa que alcanzó los cuartos de final del Mundial de 1998, instancia en la que cayó 3-2 frente a Brasil. Su participación conjunta fue uno de los últimos grandes capítulos internacionales de Michael antes de su retiro.

André y Jordan Ayew, una historia familiar con Ghana

André y Jordan Ayew continuaron el legado futbolístico de su padre, Abedi Pelé, al representar juntos a Ghana en competencias internacionales. Los hermanos coincidieron en los Mundiales de Brasil 2014 y Qatar 2022, además de participar en distintas ediciones de la Copa Africana de Naciones. André destacó por su liderazgo y experiencia, mientras que Jordan aportó movilidad y alternativas ofensivas. Su presencia permitió que una misma familia mantuviera representación en la selección ghanesa durante varias generaciones.

Fritz y Ottmar Walter, campeones del mundo con Alemania Federal

Fritz y Ottmar Walter integraron la selección de Alemania Federal que conquistó el Mundial de Suiza 1954, uno de los acontecimientos más recordados en la historia del fútbol alemán. Fritz fue capitán y uno de los líderes del equipo, mientras que Ottmar participó como delantero. Ambos estuvieron presentes en la final contra Hungría, encuentro que terminó 3-2 a favor de los alemanes y que pasó a la historia como el Milagro de Berna.

Los Bellingham, ante la posibilidad de escribir su propia historia

La convocatoria de Jude y Jobe Bellingham representa el primer paso hacia una posible nueva historia de hermanos con la selección de Inglaterra. Los dos han construido sus carreras por caminos diferentes, aunque comparten antecedentes en el Birmingham City y el Borussia Dortmund. Ahora, bajo las órdenes de Thomas Tuchel, tienen la oportunidad de trasladar esa relación familiar al terreno internacional y sumarse a una lista de futbolistas que consiguieron representar a su país junto a un hermano. Para Jobe, más allá de los registros históricos, el objetivo es compartir un partido con Jude y celebrar ese momento con su familia.

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