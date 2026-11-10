Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama Internacional 2026, en vivo

¡Noche de inmortales en Pachuca! Sigue en vivo la Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama Internacional 2026 por Claro Sports

Sigue la transmisión en vivo de la XIV Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama del Fútbol Internacional desde el Auditorio Gota de Plata en Pachuca. Una velada histórica donde 18 nuevas leyendas del balompié entran a la inmortalidad, encabezadas en el rubro internacional por figuras de la talla de Thierry Henry, Alessandro Del Piero, Miroslav Klose, Fernando Torres, Bebeto y Davor Šuker.

En la categoría nacional, el recinto rinde homenaje a ídolos de la época moderna como Oribe Peralta, Christian ‘Chaco’ Giménez, Antonio Mohamed, Humberto ‘Chupete’ Suazo, Ramón Morales y Fabián Estay, además de figuras históricas en decanos y la rama femenil con Mónica Vergara y Homare Sawa. Disfruta del desfile por la alfombra roja, los discursos y el reconocimiento a los grandes de este deporte a través de Claro Sports.

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