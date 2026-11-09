Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en vivo: resultado Taekwondo finales -55 y -63 kgs femenil y -63 kgs varonil en directo

Disfruta en vivo de la jornada por las medallas del taekwondo en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Sigue la transmisión en vivo de la jornada decisiva del taekwondo en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. El tatami senegalés se convierte en el escenario donde las mejores promesas de las artes marciales mixtas olímpicas se enfrentan en intensos combates de eliminación directa buscando coronarse en lo más alto del podio.

La sesión presenta la búsqueda de las medallas en las categorías femeniles de -55 kg y -63 kg, además de la división varonil de -63 kg. Acompaña cada patada giratoria, contraataque y combinación técnica mientras los jóvenes taekwondistas lo dejan todo por el oro a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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