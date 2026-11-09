Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en vivo: resultado gimnasia artística final all around varonil en directo

Sigue la final del all around varonil de gimnasia artística en Dakar 2026 este 10 de noviembre, con resultados y la disputa por las medallas de los Juegos Olímpicos de la Juventud

¡El all around varonil define a su campeón en Dakar 2026! Sigue en vivo la final de gimnasia artística de los Juegos Olímpicos de la Juventud este martes 10 de noviembre. Los finalistas buscarán sumar las puntuaciones que les permitan conquistar una medalla en el concurso completo individual.

La competencia reúne las pruebas de suelo, caballo con arzones, anillos, salto, barras paralelas y barra fija. Cada rutina contará para el resultado final, por lo que los gimnastas deberán mantener la regularidad durante sus presentaciones. Sigue la transmisión por Claro Sports y conoce las calificaciones, los resultados y a los integrantes del podio.