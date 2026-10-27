Checo Pérez, en vivo: Conferencia de prensa previa al Gran Premio de México 2026

El regreso de Sergio Pérez al Gran Premio de México es uno de los momentos más esperados de la temporada 2026 de Fórmula 1. Después de un año de ausencia, el piloto tapatío vuelve al Autódromo Hermanos Rodríguez, ahora con los colores de Cadillac, para vivir un fin de semana especial frente a miles de aficionados que han acompañado su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo.

La emoción del reencuentro marca la previa de una carrera que tiene un significado particular para Checo. Más allá de los resultados y del rendimiento de su monoplaza, el mexicano vuelve a competir en casa en una nueva etapa de su carrera, con el respaldo de las tribunas y la oportunidad de disfrutar nuevamente del ambiente que convierte al Gran Premio de México en una de las citas más especiales del calendario.