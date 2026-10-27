El fracaso que cambió a Tigres: los refuerzos que llegaron tras quedar fuera de Liguilla en 2014

Tigres enfrenta un escenario similar al de hace 12 años, pero ahora la directiva deberá decidir si apuesta por otra reconstrucción para el Clausura 2027

Tigres se asoma al fracaso y el recuerdo de 2014 vuelve. Imago 7

Tigres está cerca de vivir uno de sus mayores fracasos deportivos de los últimos años. Con solo tres partidos pendientes en el Apertura 2026, el equipo necesita un cierre prácticamente perfecto y una combinación favorable de resultados para evitar quedarse fuera de la Liguilla por el título de la Liga MX.

Mientras Víctor Manuel Vucetich intenta mantener vivas las posibilidades matemáticas de clasificación, una pregunta comienza a tomar fuerza entre los aficionados: ¿qué pasará con Tigres de cara al Clausura 2027?

La historia ofrece un antecedente importante, ya que la última ocasión en la que Tigres se quedó fuera de la fase final de la Liga MX fue en el Clausura 2014, un torneo que terminó con los felinos en la posición 14 de la clasificación general, con 21 puntos en 17 partidos.

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Aunque aquel semestre conquistaron la Copa MX frente a Alebrijes de Oaxaca, la eliminación en la Liga MX marcó el comienzo de una transformación deportiva que terminaría llevando al club a disputar finales nacionales e internacionales.

¿Qué pasó con Tigres después de quedarse sin Liguilla en 2014?

El fracaso deportivo del Clausura 2014 provocó una revisión del proyecto de Tigres, que decidió mantener a Ricardo Ferretti como entrenador y fortalecer su plantilla. La continuidad del técnico brasileño fue una de las decisiones más importantes de aquella etapa, pues permitió construir un proyecto deportivo que posteriormente alcanzaría resultados históricos.

Durante los siguientes mercados de fichajes, Tigres incorporó futbolistas con mayor experiencia y jerarquía internacional. El impacto fue inmediato. En el Apertura 2014, los universitarios regresaron a la pelea por el campeonato y disputaron la final de la Liga MX frente al América.

Meses después, durante 2015, alcanzaron la final de la Copa Libertadores, una de las participaciones internacionales más importantes en la historia de la institución.

Aquella reconstrucción sentó las bases de la generación que posteriormente conquistaría múltiples campeonatos.

¿Qué refuerzos llegaron a Tigres después del fracaso de 2014?

La transformación del plantel se desarrolló durante tres mercados de fichajes, con incorporaciones que modificaron el nivel competitivo del equipo.

– Apertura 2014

Tigres comenzó a fortalecer su plantilla con futbolistas como Nahuel Guzmán, Joffre Guerrón, Egidio Arévalo Ríos y Marco Ruben. La llegada del portero argentino fue especialmente importante, pues se convirtió en una de las figuras de la institución durante los siguientes años.

Nahuel Guzmán, arriba a Tigres. Imago 7

– Clausura 2015

El equipo continuó con su renovación y sumó a Rafael Sóbis, delantero brasileño que tuvo un papel destacado en la histórica participación de Tigres en la Copa Libertadores. También llegaron otros futbolistas para ampliar las alternativas del plantel, entre ellos Enrique Esqueda.

– Apertura 2015

La transformación alcanzó uno de sus momentos más importantes con la contratación de André-Pierre Gignac.El delantero francés llegó acompañado por incorporaciones como Javier Aquino y Jürgen Damm, en un mercado que consolidó el potencial ofensivo del equipo.

Gignac se convertiría en el gran goleador. Imago 7

Gignac se convertiría en el máximo goleador histórico de Tigres y en uno de los principales símbolos de la etapa más ganadora del club.

De quedarse sin Liguilla a disputar finales internacionales

El cambio deportivo de Tigres no ocurrió de manera aislada. La institución mantuvo a Ricardo Ferretti, reforzó distintas posiciones y construyó una base de futbolistas que permitió competir de manera constante por los campeonatos. En menos de un año y medio, el equipo pasó de terminar en la posición 14 de la Liga MX a disputar una final de Copa Libertadores y conquistar el Apertura 2015.

El crecimiento continuó durante los siguientes torneos, con participaciones en finales de la Liga MX y competencias internacionales. La combinación de continuidad técnica, inversión en refuerzos y estabilidad deportiva se convirtió en uno de los principales pilares de aquella época.

En 2014, Tigres quedó fuera de la Liguilla. Claro Sports

¿Tigres repetirá la revolución de fichajes para el Clausura 2027?

El escenario actual presenta diferencias importantes respecto a lo ocurrido en 2014. Tigres atraviesa un proceso de cambios institucionales, con Carlos Emilio González en la presidencia y Víctor Manuel Vucetich desempeñando funciones como entrenador y vicepresidente deportivo.

Además, las salidas de André-Pierre Gignac y Ángel Correa obligaron al equipo a modificar parte de su estructura ofensiva durante 2026. Sin embargo, los resultados del Apertura no han cumplido con las expectativas y el equipo se encuentra en riesgo de quedar fuera de la Liguilla.

Por ahora, no se ha confirmado públicamente una renovación profunda del plantel ni una estrategia definitiva de contrataciones para el Clausura 2027. La directiva deberá determinar si apuesta por reforzar posiciones específicas, modificar la estructura deportiva o emprender una reconstrucción de mayor alcance.

El antecedente de 2014 que vuelve a poner presión sobre Tigres

Hace más de una década, Tigres respondió a una eliminación con decisiones que terminaron transformando su historia. La continuidad de Ricardo Ferretti y las contrataciones de futbolistas como Nahuel Guzmán, Rafael Sóbis y André-Pierre Gignac fueron fundamentales para construir una etapa de protagonismo nacional e internacional.

Ahora, con el Apertura 2026 cerca de terminar, la institución enfrenta nuevamente preguntas sobre su futuro. Tigres todavía puede mantener vivas sus posibilidades matemáticas de clasificación, pero si queda fuera de la Liguilla, el antecedente de 2014 será inevitable: aquella vez, una eliminación fue el punto de partida de su época dorada.

La gran incógnita es si la actual directiva estará dispuesta a emprender una transformación de semejante magnitud.