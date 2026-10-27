¡Reconciliación a la vista! Cristiano Ronaldo estaría en la prelista de Portugal 

Un portavoz de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) habría confirmado que Cristiano Ronaldo está en la prelista para los partidos ante Dinamarca y Gales

Jorge Jesus volvería a tener en cuenta a Cristiano Ronaldo | Reuters

El nombre de Cristiano Ronaldo aparece en la prelista de la selección de Portugal para los próximos partidos de noviembre de la UEFA Nations League ante Dinamarca y Gales. La decisión llega después de que el delantero cumpliera su sanción de 30 días de suspensión y una multa por abandonar la concentración del equipo nacional durante la pasada fecha FIFA, tras un desacuerdo con el técnico Jorge Jesus.

La información trascendió primero en medios de comunicación locales y, posteriormente, un portavoz de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) habría confirmado a la AFP que CR7 podría volver a la selección tras ser incluido en la preconvocatoria para los partidos ante Dinamarca, el 14 de noviembre, y Gales, el 17 de noviembre.

De acuerdo con el reglamento de la FIFA, las federaciones tienen la obligación de enviar prelistas de 50 futbolistas tanto al organismo como de manera privada a los clubes de los jugadores, en este caso al Al Nassr, equipo de la Saudi Pro League en el que milita Cristiano Ronaldo. Se prevé que Jorge Jesus dé a conocer el próximo 6 de noviembre la lista definitiva de convocados para la siguiente fecha FIFA.

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El delantero lusitano fue sancionado con 30 días de suspensión por el Consejo Disciplinario (CD) de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF). Al momento del anuncio, Cristiano Ronaldo ya había cumplido 19 días de castigo, por lo que le restaban solo 11. La sanción finaliza el 30 de octubre, razón por la cual su nombre podría aparecer en la convocatoria para los próximos partidos de la UEFA Nations League.

El problema surgió después de que se quedara en el banquillo durante el partido ante Noruega, a finales de septiembre, pese a que había calentado durante gran parte del segundo tiempo. CR7 se retiró a los vestidores con evidente molestia; sin embargo, la polémica estalló después de que abandonara la concentración de la selección de Portugal en Copenhague y acusara haber sufrido una “traición”.

El máximo goleador en la historia de Portugal publicó una extensa carta una semana más tarde. En el documento explicó que el técnico habría faltado a su palabra en dos ocasiones: primero, al no incluirlo en el partido ante Noruega y, después, porque supuestamente Jorge Jesus se había comprometido a zanjar la polémica durante una conferencia de prensa. En el texto, CR7 pidió disculpas a la afición lusitana y admitió que estaba dispuesto a aceptar una sanción de la Federación Portuguesa de Fútbol por abandonar la concentración del equipo.

Cristiano Ronaldo ostenta los récords de más partidos disputados con Portugal, con 234, y de más goles con la selección, con 146. Si el delantero regresa al equipo nacional, solo quedará por conocer cómo será su relación con Jorge Jesus, técnico al que conoce bien, ya que ambos coincidieron en el Al Nassr.