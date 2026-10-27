Posibles alineaciones de Once Caldas vs Alianza por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El Blanco Blanco, en Palogrande, buscará recuperarse tras el desliz de local en el Clásico Cafetero.

Once Caldas vs Alianza: posibles nóminas | Claro Sports

Los equipos del FPC se ponen al día para tener el campeonato a regla. Dos equipos como Once Caldas y Alianza, con chances matemáticas de seguir vivos rumbo a cuadrangulares, se ven las caras para marcar un rumbo decisivo en el resto del semestre. Uno viene de capa caída, mientras que el otro llega enrachado.

El Blanco Blanco dejó ir la victoria en el Clásico ante Pereira con gol agónico. Esto provocó mucha insatisfacción en la hinchada y la reducción del umbral para clasificar. Del otro lado, los de Valledupar encadenan dos triunfos y se volvieron a meter en la pelea. Aquí los detalles para el duelo que será este miércoles 28 de octubre a las 6:00 p.m. (hora COL).

Posible alineación de Once Caldas para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Once Caldas: Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Juan Pablo Patiño; Andrés Colorado, Juan Pablo Nieto, Jáder Quiñones; Jefry Zapata, Michael Barrios y Felipe Gómez. DT: Carlos Valencia.

Posible alineación de Alianza para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Alianza: Eduar Beltrán; Yilson Rosales, Kevin Moreno, Pedro Franco, Jhildrey Lasso; Jhair Castillo, Ever Meza, Wiston Fernández; Felipe Pardo, Jesús Muñoz y Misael Martínez. DT: Flabio Torres.

¿Cómo y dónde ver el Once Caldas vs Alianza por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la quinta fecha de la Liga, se podrá ver por la señal de Win+ Fútbol. Así mismo, vía streaming, la plataforma de Win Play tendrá las imágenes del cotejo en el Palogrande de Manizales.

Últimos cinco partidos de Once Caldas

24.10.2026 | Once Caldas 1-1 Deportivo Pereira | Fecha 16.

20.10.2026 | Millonarios 1-1 Once Caldas | Fecha 13.

17.10.2026 | Independiente Medellín 0-2 Once Caldas | Fecha 15.

09.10.2026 | Once Caldas 1-0 Llaneros | Fecha 14.

04.10.2026 | Internacional de Bogotá 1-1 Once Caldas | Fecha 17.

Últimos cinco partidos de Alianza

25.10.2026 | Alianza 1-0 Internacional de Bogotá | Fecha 16.

19.10.2026 | Deportivo Pasto 0-1 Alianza | Fecha 15.

09.10.2026 | Alianza 2-2 Águilas Doradas | Fecha 14.

02.10.2026 | Deportivo Cali 3-1 Alianza | Fecha 13.

27.09.2026 | Jaguares de Córdoba 1-2 Alianza | Fecha 12.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Carlos Díaz (Casanare).

Carlos Díaz (Casanare). Asistente 1: Deivy Guetio (Valle).

Deivy Guetio (Valle). Asistente 2: Danilo Sarmiento (Boyacá).

Danilo Sarmiento (Boyacá). Cuarto árbitro: Óscar Castaño (Caldas).

Óscar Castaño (Caldas). VAR: Never Manjarrez (Córdoba).

Never Manjarrez (Córdoba). AVAR: Alexander Guzmán (Norte).

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