¡Las Águilas aterrizan de golpe! América se queda sin posibilidades de romper un récord que parece inalcanzable

El Cruz Azul es el único equipo que ha podido superar la barrera de las 40 unidades en la historia de los torneos cortos y parece lejano que alguien se acerque

Cruz Azul tiene el récord: nadie se acerca a los 42 puntos. Claro Sports

América se quedó sin posibilidades de igualar o superar el récord de 42 puntos que Cruz Azul estableció en el Apertura 2024. La derrota ante Pachuca terminó con las aspiraciones azulcremas de alcanzar esa cifra en un torneo corto de 17 jornadas, ya que ahora solo pueden aspirar a llegar a 39 unidades.

El equipo dirigido por Guillermo Almada necesitaba mantener el paso para seguir en la pelea por la marca cementera. Sin embargo, el tropiezo frente a los Tuzos dejó fuera de su alcance un registro que La Máquina consiguió bajo la conducción del argentino Martín Anselmi.

Con cuatro encuentros por disputar, Las Águilas pueden sumar un máximo de 12 puntos y cerrar con 39 unidades. Incluso una victoria en cada compromiso pendiente las dejaría tres puntos por debajo de la cosecha de Cruz Azul. Por si esto fuera poco, la derrota ante el cuadro Cementero en la jornada 8 también fue clave para no superar ese objetivo.

América se queda corto en la persecución del récord de puntos | Claro Sports

La diferencia ya no depende de combinaciones de resultados ni de lo que ocurra con otros equipos. El límite de puntos disponibles impide al América alcanzar los 42, por lo que su intento de igualar el récord terminó antes del cierre de la fase regular.

El cálculo también refleja el margen que perdió el conjunto azulcrema: sus 27 unidades actuales lo obligarían a conseguir 15 más para empatar la marca, pero únicamente quedan 12 en disputa. Un cierre perfecto tampoco sería suficiente para compartir el registro con los cementeros. Por lo que ahora se tiene que centrar para clasificarse a la Liguilla y pelear por el título del fútbol mexicano.

Cruz Azul y una marca que resiste el paso del tiempo

Los 42 puntos de Cruz Azul en el Apertura 2024 establecieron el récord para un torneo corto de 17 jornadas. La regularidad del equipo de Martín Anselmi durante aquella fase regular le permitió fijar una referencia que el América ya no podrá alcanzar, al menos hasta que inicie el Clausura 2027.

La dimensión de esa campaña también se aprecia al comparar la cosecha con el total disponible. La Máquina obtuvo 42 de 51 puntos posibles, equivalentes al 82.4 por ciento, y dejó escapar solamente nueve unidades durante las 17 fechas.

Ese rendimiento exigió sostener un promedio de 2.47 puntos por partido. Para superar la marca, cualquier aspirante necesita terminar con al menos 43 unidades, una exigencia que reduce el margen para empates y derrotas a lo largo del calendario.

Por ahora, Las Águilas tienen un techo de 39 puntos y la marca cementera permanece en más de 40. Por lo que la afición cementera puede seguir presumiendo que ostentan dicho récord en el Apertura 2024, certamen que conquistó el cuadro de Coapa tras echar a La Máquina en una intensa semifinal.